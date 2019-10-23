Haberler » Magazin » Berkay Şahin, şarkıcı Alya'nın sırtına dokunduğu için oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile tartıştı

Berkay Şahin, şarkıcı Alya'nın sırtına dokunduğu için oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile tartıştı

3 hafta önce Cansu Kurtçu'nun çıktığı mekana giden Berkay Şahin, aralarında husumet olan şarkıcı Alya'nın yanından geçerken sırtına dokundu. Berkay'ın hareketine sinirlenen Alya'nın sevgilisi Eren Hacısalihoğlu, Berkay ile tartıştı.

23.10.2019 12:04

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 3 hafta önce meslektaşı Cansu Kurtçu'yu dinlemeye gitti. Aynı mekanda arasında sorun olduğu şarkıcı Alya ve sevgilisiyle karşılaşan Berkay, Alya'nın sırtına dokununca mekanda gerginlik çıktı.

BERKAY'IN İSTEKLERİNİ KABUL ETMEYİNCE ARALARI AÇILDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Berkay Şahin, yıldızı yeni parlayan şarkıcı Alya için albüm yapmak istedi. Berkay, albümün yanı sıra Alya'nın kendi istediğini mekanlarda çıkmasını şart koştu. Alya ise bu teklifi kabul etmeyince ikili arasında gerginlik çıktı. Hatta Berkay, Alya'ya hakaret içeren mesajlar gönderdi.

"NE OLUYOR, SEVGİLİME NASIL DOKUNURSUN"

Önceki akşam Cansu Kurtçu'nun çıktığı alkollü mekanda karşılaşan Berkay Şahin ve Alya'nın oyuncu sevgilisi Eren Salihoğlu arasında gerginlik çıktı. Cansu Kurtçu'nun isteği üzerine sahneye çıkıp bir şarkı söyleyen Berkay, masasına dönerken Alya'nın sırtına dokundu. Berkay'ın Alya'ya daha önceden attığı mesajları okuyan Hacısalihoğlu, şarkıcının, sevgilisi Alya'nın sırtına dokunmasıyla sinirlerine hakim olamadı. Eren Hacısalihoğlu, "Ne oluyor, sevgilime nasıl dokunuyorsun" diyerek Berkay Şahin ile tartıştı.

"BEN SENİN NİYETİNİ BİLİYORUM"

"Ben senin niyetini biliyorum" diyen Eren Hacısalihoğlu araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Berkay Şahin, hakkında çıkan haberlere ise henüz bir açıklama yapmadı.

Berkay Şahin, şarkıcı Alya'nın sırtına dokunduğu için oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile tartıştı

Cansu Kurtçu, Berkay Şahin, Kanal D, Magazin

YORUMLAR (6)
ASABİ:SAHTE BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ HAYAL ALEMİNDEYİZ GERÇEKLERİ GÖRMEK İSTEMİYORUZ YALAN YANLIŞ KENDİMİZE GÖRE BİR DÜNYA YARATMIŞ ONUN İÇİNDEYİZ BAZEN BAŞKALARINI DA KANDIRIP PEŞİMİZE TAKIYORUZ HALBUKİ GERÇEKLER BAŞKA O HEP AYNI YERDE SESSİZCE SİZİN KENDİSİNİ KEŞFETMENİZİ BEKLİYOR BU ÇOK ZOR BİR ŞEY DEĞİL İSTERSENİZ YAPARSINIZ EĞER SİZDE BİRAZ İNSAF BİRAZ DÜRÜSTLÜK, CESARET VE SAMİMİYET VARSA YOKSA O YALANLARINIZLA BERABER NEREYE KADAR GİDECEKSİNİZ
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ÖÖÖ:yıne bır olay yıne berkayy
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ZİYAA:Burnuna dikkat et! Berkay. . .
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
BU ALYA:Takamadı bir alyans
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DUTDULU DUNYA...:BERKAY CINSININ HAQQINI VEREMEYEN 10000 INSANDAN BI TANESI... ERKEKLIK SADECE CINSI ISI YOX KARAKTER ISIDIR. KI, BU ASLA VE ASLA KENDISINDE YOKTUR
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
DJ BORİS BREJCHA:ALYA DA KİM ?
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
13:09 Yılbaşı piyangosu Tarkan'a vurdu!
12:44 Berkay ile Eren Hacısalihoğlu arasında 'Sevgilime nasıl dokunursun!' kavgası
12:04 Berkay Şahin, şarkıcı Alya'nın sırtına dokunduğu için oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile tartıştı
11:59 Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek okuma provasında
11:54 Zeynep Korel: Ben yaptığım işle gurur duyuyorum
11:53 Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ı ayırdığı söylenen Serenay Sarıkaya, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı
11:44 Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Orkun Işıtmak sunacak
23.10.2019 13:16:36