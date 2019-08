Berkay & Tepki - Deli Et Beni

Berkay & Tepki'nin, Avrupa Müzik etiketiyle yayımlanan "Deli Et Beni" isimli şarkısı, video klibiyle MuzikPlay Dailymotion kanalında.Apple Music: https://apple.co/2Yze9LSSpotify: https://spoti.fi/2Kn604nMuud: https://muud.com.tr/sa/711447fizy: https://fizy.in/VV1CkiTunes: https://apple.co/2KpOpc0Söz: Harun Kolçak & TepkiMüzik: Harun KolçakDüzenleme: Çağrı TelkıvıranYönetmen: Murat JokerŞarkı Sözleri:Deli deli halim peşindeyim kalmadı mecalimYok, yok hiçbiri deva değil Bulutlara değmeliyiz bebeğim mecaz değilSeninle ben benimle sen aynı Bonnie ve ClydeBarut ateş yani tehlikeli sularNil gibi akıp yıkıyoruz setleriHadi çal fikrimi deli et beniGel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayımSana sarılıp seninle yok olup güneş gibi yeniden doğayımHadi gir ruhuma sar beniÇal fikrimi deli et beniFırtınalar kopar içimdeUnuttur bana kendimiSönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelereGel içimdeki ateşi yak savrulayım göklereBiraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginleTayfunlar söndürmesin yansın dünya benimleGözlerin gözlerimde iyi mi iyi mi?Duruyor zaman bize değil mi değil mi?Aklımın odaları sensizYıldızlar doluşur çevremize nedensizKimse bilmez sarılmazsakHer gün her gece sessizken bileFırtınalar kopar içimdeBizi Takip Etmek için: Facebook : https://www.facebook.com/muzikplaytrTwitter: https://twitter.com/muzikplayInstagram: https://www.instagram.com/muzikplaytr