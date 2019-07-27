Berkcan Güven Aleyna Tilki ile klip çekti! Berkcan Güven kimdir?

Youtuber Berkcan Güven, Aleyna Tilki ile klip çekti, trend listesinde bir numarada yer aldı. Yeniden adlı şarkı 24 saat içinde yaklaşık 3,5 milyon dinlenmeye ulaştı. Berkacn Güven hayatı, boyu ve daha fazlası haberimizde…

BERKCAN GÜVEN KİMDİR?

Güven, 30 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Baba Burhan Güven, televizyoncu ve gazetecidir. Burhan Güven,''Veda'' filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırıyordu. Aynı zamanda çeşitli projelerde seslendirme de yaptı.

VİNE İLE HAYATIMIZA GİRDİ

İsmini BEGE olarak kısaltan Güven, Vine ile adını duyurdu ve 1 Kasım 2014 tarihinde açtığı kanalı sayesinde YouTube'ta tam popülerlik yakaladı. 'YouTube Benim İşim', 26 milyonun üzerinde izlenerek Güven'in en çok izlenen videosu oldu. Videolarında genellikle ailesini kullanan Berkcan Güven, şu anda Işık Üniversitesi'nde Grafik Tasarım eğitimi alıyor.