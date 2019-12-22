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Berke Akçam'dan 60 metrede yeni rekor

Milli atlet Berke Akçam, İstanbul'daki Salon Olimpik Deneme'de 60 metre engelli yıldızlar rekorunu 7.65'e indirme başarısı gösterdi.

22.12.2019 21:49 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:49 Berke Akçam'dan 60 metrede yeni rekor

Milli atlet Berke Akçam, 'daki Salon Olimpik Deneme'de 60 metre engelli yıldızlar rekorunu 7.65'e indirme başarısı gösterdi. 

Geçtiğimiz yaz Avrupa U20 Şampiyonası'nda 4×400'de altın madalya kazanan takımın üyesi olan milli atlet Berke Akçam, rekorlarına bir yenisi ekledi. İstanbul Ataköy Salonu'nda düzenlenen Salon Deneme Müsabakaları'nın ikinci gününde 60 metre engelli mücadelesinde U18 kategorisinde yarışan Berke Akçam, yarışmayı 7.65 ile tamamladı. Berke, böylece 7.85 ile Serhat Bulut'a ait olan U18 salon rekorunu 0.20 saniye geliştirdi.

2002 doğumlu Berke Akçam, böylece 2019 sezonu içinde dördüncü Türkiye rekorunu kırarak sezonu noktaladı.

Erkekler 800 metrede yarışan bir başka Avrupa şampiyonu unvanlı atlet Murat Yalçınkaya ise, 1: 49.90'lık bir derece yaptı. Murat, bu dalda Halit Kılıç'a ait Türkiye rekorunu 0.10'luk bir farkla kaçırdı.

Yarışmalarda ayrıca misafir atletlerden iki Lübnan rekoru çıktı.

21-22 Aralık İstanbul Salon Deneme kapsamında, iki hafta sonra ilk etabı yapılacak Komple Atlet Çoklu Branşlar Serisi öncesinde bir de deneme yarışması gerçekleşti. Özbek çoklu branşçıların da katıldığı yarışmalarda toplam 26 isim mücadele etti.

 



İstanbul, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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