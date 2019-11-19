Haberler » Spor » Berke Özer ameliyat edildi - Spor

Berke Özer ameliyat edildi

Fenerbahçe, Westerlo'ya kiralanan genç kaleci Berke Özer'in ameliyat edildiğini açıkladı.

19.11.2019 21:08 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:46

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında ekibi KVC Westerlo'ya kiralanan genç file bekçisi Berke Özer'in menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri yer aldı.

14 MAÇTA 13 GOL YEDİ

Bu sezon Westerlo formasıyla 14 maça çıkan 19 yaşındaki oyuncu, 13 gol yedi. Berke Özer, 5 maçta ise kalesini gole kapattı.

Berke Özer ameliyat edildi

Fenerbahçe Kulübü, Berke Özer, Belçika, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
CELİL:kova desene
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
12:17 Altınordu'da altyapıdan takviye
12:16 Gimnasia'da Maradona dönemi resmen sona erdi
12:13 Yalçın Koşukavak Basın Toplantısı
12:13 Altınordu'da A Takıma Transferler Devam Ediyor
12:13 Burak Kapacak: Sol kanatta daha iyi hissediyorum
11:44 Belhanda için şok iddia: Fatih Terim biletini kesti
11:23 27-0 kazanılan maç sonrası Massimiliano Riccini kovuldu
11:11 Lucescu sitem etti: Bir teşekkürü hak etmiyor muyum?
10:31 LeBron James NBA tarihine geçti! 30 takıma karşı triple double yaptı
10:13 Hakan Çalhanoğlu'ndan Alman basınına asker selamı açıklaması
20.11.2019 12:19:33