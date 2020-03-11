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Berke Özer'den yetiştiği Altınordu'ya ziyaret

ALTINORDU'dan geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olup, sarı-lacivertlilerin bu sezon Belçika'nın KVC Westerlo ekibine kiralık gönderdiği kaleci Berke Özer, yetiştiği Altınordu Futbol Akademisi'ne (ALFA) konuk oldu.

11.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:21
Berke Özer'den yetiştiği Altınordu'ya ziyaret

ALTINORDU'dan geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olup, sarı-lacivertlilerin bu sezon Belçika 'nın KVC Westerlo ekibine kiralık gönderdiği kaleci Berke Özer, yetiştiği Altınordu Futbol Akademisi'ne (ALFA) konuk oldu. Geçirdiği menisküs ameliyatı nedeniyle Türkiye'de tedavi gören 19 yaşındaki file bekçisi, Başkan Seyit Mehmet Özkan'la bir araya gelip hasret giderdi. Başkan Özkan'ın elini öpen, akademi oyuncularına baklava ikram ederek, eski antrenörleri ve akademideki personel ile tek tek merhabalaşan Berke Özer, duygu dolu anlar yaşadı.

"Berke'yi gördüğüm anda aklıma küçüklüğü geldi" diyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Futbolcu yetiştirmenin en anlamlı tarafı işte bu. Berke'yi çok sıkı şekilde takip ediyorum. Berke, hem A Milli Takım'da hem de Avrupa'nın en iyi ekiplerinin kalesinde değişmez isim olacak. En büyük hayalim, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Berke Özer gibi oyuncuların, futbol kariyerlerini tamamladıktan sonra Altınordu armasına katkı vermeye devam etmeleridir" dedi.

Kişisel gelişiminde Seyit Mehmet Özkan'ın çok önemli rolü olduğunu ifade eden Berke Özer ise şunları söyledi:

"Altınordu'dan ayrılırken akademide daha ne yapılabilir ki diye düşünüyordum. Bugün ise bambaşka bir boyuta ulaştığını gördüm. ALFA, Türk gençlerine verdiği emeğin karşılığını, kısa sürede çok sayıda oyuncu yetiştirerek alacak, buna inanıyorum. Bu başarı asla tesadüf değil. Türk gençleri adına, başkanımıza teşekkür ediyorum."


Kaynak: DHA

Etiketler : Berke Özer, Altınordu, Belçika, Futbol, Spor

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