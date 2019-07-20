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Berke Özer, Westerlo'da

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, 1 yıllığına Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya kiralandı.

20.07.2019 12:46 Berke Özer, Westerlo
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, 1 yıllığına Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya kiralandı.

Geçtiğimiz sezon başında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan genç kaleci Berke Özer, Westerlo'ya kiralandı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Berke'nin 1 yıllık kiralık olarak Westerlo'da forma giyeceği ifade edildi. 19 yaşındaki file bekçisinin Westerlo'ya transferindeki en büyük etken ise sarı-lacivertlilerin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın, Belçika ekibinin 2. başkanı olarak görev yapması oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Berke Özer, Altınordu, Belçika, Spor

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