Berke Özer, Westerlo'da

Fenerbahçe
'nin genç kalecisi Berke Özer, 1 yıllığına Belçika
2. Lig ekibi Westerlo'ya kiralandı.
Geçtiğimiz sezon başında Altınordu
'dan Fenerbahçe'ye transfer olan genç kaleci Berke Özer, Westerlo'ya kiralandı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Berke'nin 1 yıllık kiralık olarak Westerlo'da forma giyeceği ifade edildi. 19 yaşındaki file bekçisinin Westerlo'ya transferindeki en büyük etken ise sarı-lacivertlilerin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın, Belçika ekibinin 2. başkanı olarak görev yapması oldu. - İSTANBUL