Berke Özer, Yetiştiği Kulüp Altınordu'yu Ziyaret Etti
Altınordu altyapısının yetiştirdiği kalecilerden Berke Özer, kulübü Altınordu'yu ziyaret etti. Futbol yaşamını Belçika ekiplerinden KVC Westerlo'da sürdüren Özer, Altınordu başkanı Seyit Mehmet Özkan'la görüştü.
13.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:00
Altınordu altyapısının yetiştirdiği kalecilerden Berke Özer, kulübü Altınordu'yu ziyaret etti. Futbol yaşamını Belçika ekiplerinden KVC Westerlo'da sürdüren Özer, Altınordu başkanı Seyit Mehmet Özkan'la görüştü.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Seyit Mehmet Özkan, Berke Özer, Altınordu, Futbol, Spor
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