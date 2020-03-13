Menü
Haberler ›› Spor ››Berke Özer, Yetiştiği Kulüp Altınordu'yu Ziyaret Etti - Spor

Berke Özer, Yetiştiği Kulüp Altınordu'yu Ziyaret Etti

Altınordu altyapısının yetiştirdiği kalecilerden Berke Özer, kulübü Altınordu'yu ziyaret etti. Futbol yaşamını Belçika ekiplerinden KVC Westerlo'da sürdüren Özer, Altınordu başkanı Seyit Mehmet Özkan'la görüştü.

13.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:00
Altınordu altyapısının yetiştirdiği kalecilerden Berke Özer, kulübü Altınordu'yu ziyaret etti. Futbol yaşamını Belçika ekiplerinden KVC Westerlo'da sürdüren Özer, Altınordu başkanı Seyit Mehmet Özkan'la görüştü. Berke Özer, Yetiştiği Kulüp Altınordu'yu Ziyaret Etti

Kaynak: Dugout

Etiketler : Seyit Mehmet Özkan, Berke Özer, Altınordu, Futbol, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Spor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Spor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Spor
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil Spor
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Spor
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı Spor
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Spor
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı