Berker Güven'den anlamlı sohbet programı

Korona virüs salgını nedeniyle karantina günlerinde ünlü isimler sosyal medya platformlarından canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluşuyor. Bu akıma başarılı oyuncu Berker Güven' de katılmaya hazırlanıyor. Güven, sevenleri ile Bana Göre TV Youtube kanalı üzerinden 14 Nisan Salı günü saat 21.30 'da buluşacak. 'Berker Güven'le Hoş Bi Sohbet' adını taşıyan programa ünlü isimler de konuk olarak katılacak. Programın ilk konukları ise Güven'in Zalim İstanbul dizisinden rol arkadaşları olan Sera Kutlubey, Ozan Dolunay ve Bahar Şahin olacak. Gökhan Çınar ve Bana Göre TV işbirliği ile geçekleşen programın telif gelirleri Ahbap Derneği'ne bağışlanırken; 17 Nisan Cuma günü yayınlanacak programın ikinci bölüm konuğu ise oyuncu Pınar Deniz olacak. Berker Güven'le Hoş Bi Sohbet programın sonraki bölümlerine ise Kalben, Miray Daner, Gökhan Çınar, Gökhan Güneş gibi ünlü isimlerin yanı sıra birçok sürpriz sanatçı, yazar, ressam ve oyuncu da konuk olarak katılacak.& ; & ;









