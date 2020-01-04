Haberler » Gündem » Berker Güven kimdir? Oyuncu Berker Güven hayatı ve biyografisi! - Haberler

Berker Güven kimdir? Oyuncu Berker Güven hayatı ve biyografisi!

Sosyal medyada paylaştığı "Ölümü kabul ediyorum" yorumu ile gündeme gelen Berker Güven, magazin gündeminin ilgi odağı oldu. Açıklamaları ile sosyal medyada trend olan Boyuncu Berker Güven kimdir? Oyuncu Berker Güven hayatı ve biyografisi!

04.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:47 Berker Güven kimdir? Oyuncu Berker Güven hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya paylaşımı ile takipçilerini şaşırtan Berker Güven, gündeminin de üst sırlarında yer aldı. Sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça konuşulan konulardan olan Berker Güven, merak dolu soruların odağı oldu. İşte Berker Güven hakkında merak edilen Berker Güven kimdir, Oyuncu Berker Güven hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BERKER GÜVEN KİMDİR?

Berker Güven doğum tarihi: 7 Eylül 1994, İzmir

Berker Güven mesleği: Türk oyuncu.

Berker Güven boyu: 1.80

Berker Güven kilo: 77 kilo

Berker Güven burcu: Başak

2017 yılında gösterime giren Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı. Vatanım Sensin dizisinde Aleksi, Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolüyle yer aldı.

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.

Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri'nde "Yılın En İyi Drama Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Berker Güven

Berker Güven'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zalim İstanbul (Nedim) (TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Aleksi) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Arif) (Sinema Filmi)


Berker Güven, Gündem, Magazin, Güncel

HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

10:47   Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu nedir? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncuları ve özeti! - Haberler
10:47   Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde konusu nedir? Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde oyuncuları ve Karayip Korsanları özeti - Haberler
10:46   Gizemli Adaya Yolculuk konusu nedir? Gizemli Adaya Yolculuk oyuncuları ve Gizemli Adaya Yolculuk özeti! - Haberler
10:46   Ölümcül Uçuş konusu nedir? Ölümcül Uçuş oyuncuları ve Ölümcül Uçuş özeti! - Haberler
10:46   Kafalar Karışık konusu nedir? Kafalar Karışık oyuncuları ve Kafalar Karışık özeti! - Haberler
23:59   Günlük burç yorumları 4 Ocak 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - Haberler
4.01.2020 11:16:19