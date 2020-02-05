Berkin Elvan'ın ölümü davası... Mahkeme başkanı: Dosyanın yüzde 90'ı bitti, sona yaklaştık

GEZİ parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı 'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Duruşmada, mahkeme başkanı Canel Rüzgar, dosyanın yüzde 90 oranında tamamlandığını ve son aşamaya gelindiğini belirterek, "Bazı zorluklar da yaşanmadı değil, bilirkişi görevden çekildi. Biz mahkeme olarak bir an önce yargılamayı bitirmek için adımlar attık. Dosyanın yüzde 90'ı bitti gibi bir şey. Artık sona yaklaştık" dedi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 16. celseye, "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden duruşmaya katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve kardeşi Gamze Elvan duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici ve gezi parkı eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfiye Sarısülük izledi.

"DOSYANIN YÜZDE 90'I BİTTİ"

Duruşmada mahkeme başkanı Canel Rüzgar, "Bazı zorluklar da yaşanmadı değil, bilirkişi görevden çekildi. Biz mahkeme olarak bir an önce yargılamayı bitirmek için adımlar attık. Dosyanın yüzde 90'ı bitti gibi bir şey. Artık sona yaklaştık" dedi. Dosyaya giren ek rapora ilişkinde konuşan mahkeme başkanı, " Tüm dosyayı inceleyip öyle karar vereceğiz. Bizim vereceğimiz karar nihai bir karar değil" dedi.

"RAPORLARDA OLAY ANINDA BİR ÇATIŞMA OLMADIĞI SÖYLENİYORDU"

Mahkeme başkanının konuşmasının ardından söz alan Elvan ailesinin avukatı Çiğdem Akbulut, dosyaya giren 5 Mayıs 2014 tarihli Ulusal Kriminal Büro Raporu'nu, 19 Ocak 2015 tarihli Jandarma Kriminal Raporu'nu, 10 Ocak 2019 tarihli özel bilirkişi raporunu tek tek anımsatarak hepsinde olay anında Okmaydanı'nda bir eylem olmadığının belirtti. Son raporun kabul edilemez olduğunu belirten Akbulut, " Bu raporların tamamı bize olay anında bize bir çatışma olmadığını söylüyordu. Dosyadaki görüntüleri çıplak gözle izlediğimizde biz de bunu rahatlıkla görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

SÜRE TALEP EDİLDİ

Elvan ailesinin bir diğer avukatı Can Atalay ise, dosyanın tamamlandığını ve bu sebeple dosyaya yeni rapor alınmaması gerektiğini söylediklerini ancak mahkeme heyetinin yeni rapor alınması konusunda ısrarcı davrandığına dikkat çekti. Atalay alınan ek rapora İçişleri Bakanlığı'nın müdahale ettiğini de iddia etti. Avukat Can Atalay, duruşma savcısı mütalaa vermeden önce dosyadaki delillere ilişkin son bir savunma yapmak istediklerini belirterek süre talep etti. Sanık avukatları da bilirkişi ek raporu yeni aldıklarını belirterek rapora ilişkin savunma yapmak için süre istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tanık Muhammet Akkaya hakkında yeniden zorla getirilme emri çıkarılmasına karar verdi. Heyet, taraflara bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere süre vererek duruşmayı 18 Mart'a erteledi.

- İstanbul