Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava

Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılandığı dava, gaz tüfeği kullanan sanığın kusurunun belirlenmesi için istenen yeni bilirkişi raporunun hazırlanmaması nedeniyle ertelendi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki 14. duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru F.D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla görev yaptığı Van'dan katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşlerinin müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmada, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi izleyici olarak yer aldı.

Dosyanın, daha önce alınan, "Sanığın zet tüfeği (gaz tüfeği) kullanması sırasında talimatlara aykırı hareket edip etmediği, olayda kusuru olup olmadığı hususunun, dosyadaki Adli Tıp Kurumu, Jandarma Kriminal Laboratuvarları ve diğer bilirkişi raporları, zet tüfeği ve kapsülünün özellikleri, olay anına ilişkin görüntülerle diğer deliller göz önüne alınarak yeni rapor düzenlenmesi" ara kararı uyarınca, İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığında görevli iki gaz tüfeği eğitmeninden ve bir olay yeri inceleme uzmanından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulması için Foça Asliye Ceza Mahkemesini gönderildiği belirtilen duruşmada, söz konusu talimata henüz cevap gelmediği bilgisi tutanağa geçirildi.

"Bir an önce karar çıksın diye uğraşıyoruz"

Beyanda bulunan Gülsüm Elvan, davanın bir türlü sonuçlanmadığını belirterek, bir an önce karara bağlanmasını talep etti.

Baba Sami Elvan da eşinin sözleri üzerine ağlayarak duruşma salonundan ayrıldı.

Taraf avukatlarının konuşmalarından sonra konuşan Mahkeme Heyeti Başkanı, mahkeme olarak dosyayı almalarından itibaren gerekli olan tüm çabayı sarf ettiklerini belirterek, "Biz de bir an önce karar çıksın diye uğraşıyoruz. Gereken özeni gösteriyoruz. Hırsızlık, gasp gibi dosyalar çabuk bitiyor. Ama toplumsal dosyalar biraz güç dosyalar; araştırma gerektiriyor, raporlar bekleniyor." diye konuştu.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Foça Asliye Ceza Mahkemesine yeni bilirkişi raporu alınması için gönderilen yazıya cevap verilmesinin beklenilmesine ve tanık olarak dinlenilecek zet tüfeği kullanan bir polis memuru hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmederek, duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

İddianameden

İddianamede, Gezi Parkı odaklı olaylara katılanların olay günü otoyolu kapattığı, bunun üzerine olay yerine giden polislerin gruptakileri dağıtarak yolu trafiğe tekrar açtığı hatırlatılarak, dağıtılan eylemcilerin tekrar ara sokaklarda toplandığı ve polise mukavemette bulunduğu anlatılıyor.

Bunun üzerine polislerin tekrar eylemcilere müdahale ettiği, bu sırada kafasına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, raporlar ışığındaki delillere göre Elvan'ın başına gaz fişeği atan kişinin sanık polis memuru F.D. olduğunun tespit edildiği bilgisi yer alıyor.

İddianamede, sanık F.D'nin "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: AA