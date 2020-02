Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava 18 Mart'a ertelendi

Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılandığı davada mahkeme heyeti başkanı, dosyanın son aşamaya geldiğini kaydetti.

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin polis memuru F.D'nin tutuksuz yargılandığı davada mahkeme taraf avukatlarının süre talebini kabul ederek duruşmayı 18 Mart'a erteledi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki 16. duruşmaya, tutuksuz sanık F.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla görev yaptığı Van'dan katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşleri de duruşmada müdahil olarak hazır bulundu.

Duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği, "sanığın zet tüfeği (gaz tüfeği) kullanması sırasında talimatlara aykırı hareket edip etmediğinin tespitine" yönelik, İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığında görevli 3 kişilik bilirkişi heyetinden istenen raporun dosyaya sunulduğu belirtildi.

"Dosya yüzde 90 tamamlandı"

Celse arası mahkemeye ulaştırılan ve sonuç kısmında "sanığın asli kusurlu, maktul Berkin Elvan'ın da tali kusurlu" olduğu belirtilen söz konusu rapor ile ilgili konuşan mahkeme heyeti başkanı Canel Rüzgar, "Hiçbir bilirkişi raporu sonuna kadar kabul edilecek diye bir şey yok. Bu rapor rapor bizim için bağlayıcı değil. Tüm dosyayı incelip öyle karar vereceğiz. Bizim vereceğimiz karar nihai bir karar değil." dedi.

Dosyanın yüzde 90 tamamlandığını ve son aşamaya gelindiğini anlatan başkan Canel Rüzgar, "Bazı zorluklar da yaşanmadı değil, bilirkişi görevden çekildi. Biz mahkeme olarak bir an önce yargılamayı bitirmek için adımlar attık." ifadesini kullandı.

Beyanı alınan Elvan ailesinin avukatlarından Çiğdem Akbulut, bugüne kadar dosyaya giren ulusal kriminal büro, jandarma kriminal ve özel bilirkişi raporları olduğuna dikkati çekerek, raporların hiçbirinde olay anında Okmaydanı'nda bir eylem olduğuna dair ibare olmadığını öne sürdü.

Avukat Akbulut, mahkemeye sunulan son bilirkişi raporunun ise "kabul edilemez" olduğunu savundu.

"Berkin Elvan suçlu gösterilmeye çalışıldı"

Diğer müdahil avukatlarından Can Atalay da dosya tamamlanmasına rağmen mahkemenin yeni rapor alınması konusunda ısrarcı davrandığını belirterek, İçişleri Bakanlığının rapora müdahale ettiğini ileri sürdü.

Berkin Elvan'ın sanık F.D ve onun amirleri tarafından kasıtla öldürüldüğünü iddia eden Atalay, şunları söyledi:

"Jandarma uzmanlarından alınan son bilirkişi ek raporunda Berkin Elvan suçlu gösterilmeye çalışılmıştır. Bir çocuğun Okmeydanı'nda yaşıyor oluşu bir kusur değildir. Bir çocuğun Ramallah'ta, Gazze'de, Diyarbakır Bağlar'da, Hatay Armutlu'da yaşıyor oluşu da kusur değildir. Bu dosyaya bu raporu ekleyenlerin rezaleti, bu emri verenlerin rezaletidir. Ancak bu rapora o çocuğun Okmeydanı'nda yaşadığı için suçlu göstermeye çalışması onların ayıbıdır. Bu rezilliği düzeltin."

Avukat Atalay, duruşma savcısı mütalaa vermeden önce dosyadaki delillere ilişkin son bir savunma yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Söz alan sanık avukatları da rapora karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, süre taleplerini kabul ederek duruşmayı 18 Mart'a erteledi.

"Bizim yaramız çok derin"

Duruşma sonrası İstanbul Adliyesi önündeki alanda Berkin Elvan'ın annesi ve babası tarafından açıklama yapıldı.

Anne Gülsüm Elvan, " Şu an raporda çocuğumu kusurlu buluyorlar. Hadi her şey onların dediği gibi. Bu çocuk 14 yaşında. O yaşta bir çocuk kendisini koruyabilir mi?" dedi.

Baba Sami Elvan da "Bizim yaramız çok derin, bu gerçek. Katil zanlısı ne kadar ceza alırsa alsın bizi mutlu mu edecek? Hayır. En son Elazığ'daki deprem altından sağ çıkan insanları gördüğümde kendi çocuğum yaşamış gibi haykırdım, ağladım." şeklinde konuştu.

İddianameden

İddianamede, Gezi Parkı odaklı olaylara katılanların olay günü otoyolu kapattığı, bunun üzerine olay yerine giden polislerin gruptakileri dağıtarak yolu trafiğe tekrar açtığı hatırlatılarak, dağıtılan eylemcilerin tekrar ara sokaklarda toplandığı ve polise mukavemette bulunduğu anlatılıyor.

Bunun üzerine polislerin tekrar eylemcilere müdahale ettiği, bu sırada kafasına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, raporlar ışığındaki delillere göre Elvan'ın başına gaz fişeği atan kişinin sanık polis memuru F.D. olduğunun tespit edildiği bilgisi yer alıyor.

İddianamede, sanık F.D'nin "olası kasıtla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: AA