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Berlin'de 100 gün önce dünyaya gelen pandalara isimleri verildi

Almanya'nın başkenti Berlin'deki hayvanat bahçesinde 100 gün önce dünyaya gelen ikiz pandaların isimleri belli oldu.

09.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:56Berlin'de 100 gün önce dünyaya gelen pandalara isimleri verildi
'nın başkenti 'deki hayvanat bahçesinde 100 gün önce dünyaya gelen ikiz pandaların isimleri belli oldu.

Berlin Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada, erkek pandaların isimlerinin "Meng Xiang" ve "Meng Yuan" olduğu belirtildi.
İsimlerin "arzulanan rüya" (Meng Xiang) ve "gerçekleşmiş rüya" (Meng Yuan) anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, 136 ve 186 gram ağırlığında doğan pandaların 100 gün içinde yaklaşık 6 kiloya ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, iki pandanın hayvanat bahçesi ziyaretçilerine 2020'de gösterileceği kaydedildi.

Pandalara isim verilmesi vesilesiyle bugün düzenlenen törene Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ve Çin'in Berlin Büyükelçisi Wu Ken ile davetliler katıldı.

Çin geleneklerine göre, yavru pandaların isimleri doğumunun 100. gününde veriliyor.
Çin'den 2017'de Berlin'e getirilen Meng Meng adlı panda 31 Ağustos'ta ikiz yavru doğurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Berlin, Güncel

Kaynak: AA

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