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Berlin'de Ara Güler sergisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

04.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:10Berlin'de Ara Güler sergisi
'nın başkenti 'de Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.
"Freundeskreis Willy-Brandt-Haus" derneğince düzenlenen ve Ara Güler'in yaklaşık 14 fotoğrafından oluşan sergi, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Genel Merkezi "Willy Brand Evi'nde" (Willy-Brandt-Haus) ziyaretçilere açıldı.
Öte yandan aynı binada açılan "2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri" sergisinde, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona'nın İsrail'in Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında çektiği "Filistinlilerin Dönüş Hakkı Protestoları" isimli fotoğraf dizisiyle, belgesel dalında 3'üncülüğü kazandığı fotoğraf da sergileniyor.
İki sergi, 2 Şubat 2020'ye kadar Willy-Brandt Evi'nde gezilebilecek.

Willy Brandt, Ara Güler, Almanya, Berlin, Güncel

Kaynak: AA

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