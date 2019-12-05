Haberler » Güncel » Berlin'de bir Türke ait döner dükkanın duvarına gamalı haç çizildi - Haber

Berlin'de bir Türke ait döner dükkanın duvarına gamalı haç çizildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Türke ait dönerci dükkanın duvarına kimliği belirlenemeyen kişilerce gamalı haç çizildiği bildirildi.

05.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:22Berlin'de bir Türke ait döner dükkanın duvarına gamalı haç çizildi
'nın başkenti 'de bir Türke ait dönerci dükkanın duvarına kimliği belirlenemeyen kişilerce gamalı haç çizildiği bildirildi.

Berlin polisinin yaptığı açıklamada, Friedrichshain semtindeki Koppen Caddesi'nde bulunan bir döner dükkanına kimliği belirlenemeyen kişilerin girdiği ve yeşil boyayla duvara gamalı haçın yanı sıra "defolun" yazdığı belirtildi.

Açıklamada olayın dün akşam dükkan sahibi tarafından polise bildirildiği ifade edilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Dükkanın sahibi Etem Koluman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanın bir süredir kapalı olduğu için bu olayın ne zaman gerçekleştiğini tam olarak bilmediğini belirterek, dün akşam dükkanın önünden geçerken kepenk kırılarak dükkana girildiğini fark ettiğini anlattı.
Bu bölgede Türkleri sevmeyen çok kişinin bulunduğunu ifade eden Koluman, geçen yıl da araçlara gamalı haç çizildiğini kaydetti.

Almanya, Berlin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:48 Karabük'ten kısa kısa - Haber
19:47 Okuduğu gazeteyle hayatı değişti - Haber
19:47 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Haber
19:46 Operasyonda şüpheliler uyuşturucuyu çatıya attı - Haber
19:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Libya açıklaması: "Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini... - Haber
19:36 YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var - Haber
19:25 Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi - Haber
18:34 Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü - Haber
18:26 Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum - Haber
18:06 Bedensel engelli adamı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, aldığı cezayı duyunca bayıldı - Haber
5.12.2019 19:49:16