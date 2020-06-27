Berlin'de "Black Lives Matter" mitingi

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçtiğimiz ay ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Önemlidir) mitingi yapıldı.

27.06.2020 19:02 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:12
Almanya'nın başkenti Berlin'de geçtiğimiz ay ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Önemlidir) mitingi yapıldı.
Avrupa'da ırkçılık karşıtı gösteriler bugün de devam etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Zafer Anıtı'nda toplanan yaklaşık bin 500 kişi ABD'de geçen ay polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Önemlidir) mitingi düzenledi. Mitinge sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucu 30 bine yakın kişinin katılması beklenirken, katılım beklenenin çok altında gerçekleşti. Göstericilerin, miting sırasında sosyal mesafe kuralı nedeni ile yerlere 1,5 metre aralıklarla şeritler çektiği görülürken, çoğunluk ise maske takmaya özen gösterdi. Berlin polisi miting bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, sık sık araçlardan anonslar yaparak, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması için çağrıda bulundu.
Mitingde konuşma yapan göstericiler dünya genelinde ve Almanya'da artan ırkçılığa dikkat çekti. Göstericiler, yaşadığımız yüzyılda bile bazılarının hala sömürgeci kafayla hareket ettiğini ve siyahileri insan olarak görmediğini vurguladı. Protestocular, dünya genelinde ezilen ve dışlananların, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi. Göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlara ise "Siyahilerin Hayatı Değerlidir", "Polis Şiddeti Öldürüyor", "Nefes Alamıyorum", "Irkçılık İnsanlık Suçudur" ifadelerini kullandılar. Protestocular mitingin ardından olaysız bir şekilde dağıldı.
Öte yandan 2 hafta önce başkentte bulunan Alexanderplatz Meydanı'nda düzenlenen mitinge 15 bin kişi katılmıştı.
(İHA) Berlin’de ’Black Lives Matter’ mitingi

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Berlin, Güncel, Haber

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