Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Berlin'de ihtiyaç sahipleri için bağış noktaları

Almanya'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında aşevleri gibi sosyal hizmet veren kurumların kapatılması üzerine ihtiyaç sahipleri için bağış noktaları oluşturuldu.

29.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:58
Berlin'de ihtiyaç sahipleri için bağış noktaları
Almanya 'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında aşevleri gibi sosyal hizmet veren kurumların kapatılması üzerine ihtiyaç sahipleri için bağış noktaları oluşturuldu.

Almanya'da aşevleri, gıda bağış kurumları gibi sosyal hizmet veren kurumların korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kapatılması ihtiyaç sahiplerini ve evsizleri olumsuz etkiledi. Başkent Berlin 'de yaşayanlar ihtiyaç sahiplerini bırakmamak için sosyal medya ağları üzerinden bir araya gelerek şehrin farklı yerlerinde "Gabenzaun" (Bağış Çiti) adı altında bağış noktaları oluşturdu.

Oluşturulan noktalarda yardımda bulunmak isteyenler, ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları yardım malzemelerini poşetler içerisinde çitlere asıyor ya da torbalar içerisinde yere bırakıyor.

Berlin'in farklı semtlerinde 30 farklı noktada oluşturulan bağış çitlerinde, yiyecekten giyeceğe, temizlik malzemelerinden sağlık ürünlerine kadar çeşitli malzemeler bırakılıyor. Bu sayede herhangi bir temas kurulmadan ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunulabiliyor. Ayrıca çitlere Türkçe de dahil farklı dillerde 'Değerli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, sizin için küçük poşetler hazırladık. İhtiyacınız olan şeyi çekinmeden alınız' yazan bilgilendirici afişler de asıldı. Bağışlanan ürünlerin kullanılabilir durumda olmasına, yiyeceklerin son kullanma tarihlerinin geçmemiş olmasına da dikkat ediliyor.

Şu anda Berlin'de yaygınlaşmasına rağmen, 'Bağış Çiti' fikri ilk kez Hamburg'da ortaya çıkmış. Hamburglular, 2017 senesinden bu yana ana tren istasyonunun yakınındaki Heidi-Kabel-Platz Meydanı'nda oluşturdukları yardımlaşma çitine şehirdeki evsizler için yiyecek ve ihtiyaç malzemesi bırakıyor.

Hamburg'da başlayan ve Berlin'de yaygınlaşan bu sosyal yardımlaşma çitleri şu anda başta Bochum, Leipzig, Dresden, Frankfurt olmak üzere Almanya'nın bütün şehirlerine yayılıyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Almanya, Berlin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Berlin'de ihtiyaç sahipleri için bağış noktaları - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haberler
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Haberler
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi
Koronanın yeni merkez üssü ABD’de son 24 saatte 480 kişi öldü Haberler
Koronanın yeni merkez üssü ABD'de son 24 saatte 480 kişi öldü
İtalya’dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz Haberler
İtalya'dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz
İngiltere’de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü Haberler
İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu’daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı Haberler
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu'daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haberler
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü

Son Dakika Güncel Haberleri

17:42: TUZLA TEM OTOYOLU'NDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haber 17:41: AVCILAR'DA YASAĞA RAĞMEN ÇOCUKLAR VE BAZI YAŞLILAR YİNE PAZARDAYDI - Haber 17:41: Maltepe'de çocuklar için online film gösterimi - Haber 17:41: İki katlı metruk bina yıkıldı (2) - Haber 17:40: THY Genel Müdürü Ekşi'den İstanbul uçuşlarına ilişkin açıklama - Haber 17:03: İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor - Haber 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler 16:24: İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı - Haber 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi - Magazin 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber