14.06.2019 18:55
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Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Berlin

Berlin'de inşaat alanında yapılan kazı sırasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

Berlin'de inşaat alanında yapılan kazı sırasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Bomba imha ekipleri olay yerine sevk edilirken; bombanın bulunduğu bölgenin etrafı 300 metrelik güvenlik gerekçesiyle çember altında alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yer alan Alexanderplatz meydanındaki bir inşaat alanında yapılan kazı sırasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bomba bulundu. Bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtilirken; bombanın bulunduğu alanın etrafının 300 metrelik güvenlik çemberine alındığı ve bölgedeki ofis ve iş yerlerinin tahliye edildiği belirtild


- Almanya
Kaynak: DHA
Berlin, Dünya

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