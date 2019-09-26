Haberler » Güncel » Haber

Berlin'de İsrail protestosu

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistin topraklarını işgali protesto edildi.

26.09.2019 00:44Berlin'de İsrail protestosu
Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistin topraklarını işgali protesto edildi.
Berlin Filistin Evi Derneği tarafından tarihi Brandenburg Kapısı önündeki meydanda organize edilen gösteride, İsrail'in Filistin topraklarını işgali kınandı.
Yaklaşık 500 kadar protestocu, Filistin bayrakları açtı, İsrail aleyhinde slogan attı.
Berlin Eyalet Hükümeti, daha önce izni alınan ve gösteride kısa rap konseri vermesi planlanan Shadi el Bourini ve Shadi el Najjar'ın iznini son anda iptal etti.
Karar alandaki Filistinlilerin tepkisini çekti.

Filistin, Almanya, İsrail, Berlin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:18 Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, moldova cumhurbaşkanı igor dodon ile görüştü
02:18 Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan,sudan başbakanı abdallah hamdok ile görüştü
02:17 Edirne çerkezköy-kapıkule demiryolu hattı'nın temeli atıldı-2
02:17 Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, libya başkanlık konseyi başkanı fayez sarraj ile görüştü.
02:08 Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
01:54 - Irak Cumhurbaşkanı Salih, Trump'la Görüştü
01:52 - Elinde Türk bayrağı dövmesi bulunan Türk genci okula alınmıyor