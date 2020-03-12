- Berlin'de otobüs şoförlerine korona önlemi- Şoför, şeritle koruma altında
- Berlin'de otobüs şoförlerine korona önlemi Şoför, şeritle koruma altında Korona virüsü, bütün dünyada yayılmaya devam ederken, ülkeden ülkeye farklı ve ilginç önlemler alınmaya başlandı.
12.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:47
- Berlin 'de otobüs şoförlerine korona önlemiŞoför, şeritle koruma altında
BERLİN - Korona virüsü, bütün dünyada yayılmaya devam ederken, ülkeden ülkeye farklı ve ilginç önlemler alınmaya başlandı. Bu önlemlerden birisini de Berlin toplu taşıma işletmesi aldı. Dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler çeşitli önlemler alıyor. İtalya, ülke genelinde karantina ilan ederken Almanya 'nın başkenti Berlin'de farklı bir karar alındı. Berlin Toplu Taşıma İşletmesi BVG, bugünden itibaren şehir içi toplu taşımada kullanılan otobüslerin ön kapılarını açmaması kararını hayat geçirdi. Yolcuların şoförle teması ve para alışverişi engelleyerek korona virüsünün yayılmasının engellenmesi amaçlanıyor.Ön kapı yalnızca acil durumlar içinYeni düzenlemeye göre, otobüslerde ön kapı açılmazken, yolcular orta ve arka kapıdan binip inecek. Ön kapı ise, sadece acil durumlarda kullanılacak. Otobüs şoförünün olduğu alan da kırmızı beyaz bantla diğer bölümden ayrıldı. Bu uygulamayla yolcuların şoförle her türlü temasının kesilmesi amaçlanıyor.Otobüste bilet satışı tok. Ama yolcuların biletlerini bilet satan gişelerden önceden almaları gerekiyor. Ön kapının camına dışarıdan görülecek şekilde Almanca ve İngilizce "Ön kapı kapalı. Lütfen diğer kapıları kullanın. Bilet satışı yoktur" şeklinde açıklayıcı bilgiler yapıştırılıyor.Berlin'de şehir içi ulaşımında çalışan bin 400 otobüs ikinci bir talimata kadar artık bu karara uygun bir şekilde çalışacak.
BERLİN - Korona virüsü, bütün dünyada yayılmaya devam ederken, ülkeden ülkeye farklı ve ilginç önlemler alınmaya başlandı. Bu önlemlerden birisini de Berlin toplu taşıma işletmesi aldı. Dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler çeşitli önlemler alıyor. İtalya, ülke genelinde karantina ilan ederken Almanya 'nın başkenti Berlin'de farklı bir karar alındı. Berlin Toplu Taşıma İşletmesi BVG, bugünden itibaren şehir içi toplu taşımada kullanılan otobüslerin ön kapılarını açmaması kararını hayat geçirdi. Yolcuların şoförle teması ve para alışverişi engelleyerek korona virüsünün yayılmasının engellenmesi amaçlanıyor.Ön kapı yalnızca acil durumlar içinYeni düzenlemeye göre, otobüslerde ön kapı açılmazken, yolcular orta ve arka kapıdan binip inecek. Ön kapı ise, sadece acil durumlarda kullanılacak. Otobüs şoförünün olduğu alan da kırmızı beyaz bantla diğer bölümden ayrıldı. Bu uygulamayla yolcuların şoförle her türlü temasının kesilmesi amaçlanıyor.Otobüste bilet satışı tok. Ama yolcuların biletlerini bilet satan gişelerden önceden almaları gerekiyor. Ön kapının camına dışarıdan görülecek şekilde Almanca ve İngilizce "Ön kapı kapalı. Lütfen diğer kapıları kullanın. Bilet satışı yoktur" şeklinde açıklayıcı bilgiler yapıştırılıyor.Berlin'de şehir içi ulaşımında çalışan bin 400 otobüs ikinci bir talimata kadar artık bu karara uygun bir şekilde çalışacak.
Kaynak: İHA
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