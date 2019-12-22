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Berlin'deki Noel pazarı şüpheli eşya ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir Noel pazarının şüpheli bir eşya nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

22.12.2019 00:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:04 Berlin'deki Noel pazarı şüpheli eşya ihbarı nedeniyle boşaltıldı
'nın başkenti 'deki bir pazarının şüpheli bir eşya nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.
Berlin polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Breitscheid meydanında her yıl geleneksel olarak kurulan Noel pazarında şüpheli bir eşya ihbarı nedeniyle pazarın boşaltıldığı belirtildi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Noel pazarı çevresinde güvenlik güçlerinin arama yaptığı kaydedildi.
Noel pazarının içinde bulunan Kaiser Wilhelm kilisesindeki bir programın da yarıda kesilerek içeride bulunanların kiliseden uzaklaşmalarının istendiği ifade edildi.
19 Aralık 2016'da aynı Noel pazarına bir tırla yapılan saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Almanya, Berlin, Noel, Güncel

Kaynak: AA

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