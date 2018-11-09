- Berlin
Duvarı'nın yıkılışının 29'uncu yılı kutlanıyor
BERLİN - Almanya
, 'utanç duvarı' olarak kabul edilen ve Berlin şehrini 28 yıl boyunca ikiye bölen Berlin Duvarı'nın yıkılışının 29'uncu yılını kutluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ikiye ayrılmış, Almanya gibi Başkent Berlin'de ikiye ayrılarak şehrin ortasına duvar örülmüştü. Almanlar bugün 'utanç duvarı' olarak kabul edilen ve Berlin şehrini 28 yıl boyunca ikiye bölen Berlin Duvarı'nın 1989 yılındaki yıkılışının 29'uncu yılını kutluyor.İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye ayrılan Almanya'da oluşan Doğu ve Batı Almanya
devletlerinin yanı sıra başkent Berlin de işgal kuvvetlerince Amerikan, Fransız, İngiliz ve Sovyet bölgesi olarak dörde bölündü. Dört parçaya ayrılan Berlin'de daha sonra batı ittifakı yönetimleri birleştirerek, Batı Berlin
şehrini oluşturdular. Böylelikle Doğu Berlin Sovyet kontrolünde, Batı Berlin de batı ittifakının kontrolünde kalarak şehir ikiye ayrılmış oldu.Doğu Berlin'den batıya kaçışları engellemek için Sovyetler Birliği
yönetimindeki Demokratik Almanya Cumhuriyeti Meclisinin aldığı bir kararla 13 Ağustos 1961'de Doğu ile Batı Berlin'i birbirinden ayıran bir duvarın yapılmasına karar verilir ve 46 kilometre uzunluğundaki duvarın inşaatına başlanmıştı. 5 yılda tamamlanan Berlin Duvarı yapıldıktan sonra da 5 bin kişi birçok zorluğa rağmen Batı Berlin'e kaçmayı başardı.Yıkılışı 5 yıl sürdüDoğu Almanya'da 1989 yılında duvarın yararsızlığı ve insanların hayatını nasıl etkilediği sorgulanmaya başlandı. Bunun üzerine 9 Kasım 1989 yılında bir basın toplantısı ile duvarın yıkılacağı ve 28 yıldır ülkeyi ortadan ikiye bölen bu karmaşaya bir son verileceği duyuruldu. Gece yarısından başlayarak barikatları ve geçiş önlemlerini kaldıran Rus askerleri, belki de Alman tarihi açısından en büyük buluşmalarından birine tanıklık etti. Duvarın her iki yanından da 2. Dünya Savaşı nedeniyle birbirinden ayrılan 100 binlerce kişi, bir insan seli oluşturmuştu. Berlin duvarının son hali 4 yıl boyunca yapıldı. Yıkılışı ise 5 yıl sürdü.Berin Duvarı'nın yıkılışı ve sınır kapılarının açılmasıyla birlikte 16 milyonluk Doğu Almanya nüfusunun 4,3 milyonu, 4 gün içinde batıya geçerek akrabalarına kavuştu.
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