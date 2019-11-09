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Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı kutlandı

Almanya'da Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı başkent Berlin'de düzenlenen şenlikle kutlandı.

09.11.2019 23:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:58Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı kutlandı
'da Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı başkent Berlin'de düzenlenen şenlikle kutlandı.

Tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen kutlamaya, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller, davetlilerle on binlerce kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, halkı cesaretli ve hoşgörülü olmaya çağırdı.
İnsanlık dışı bir yapı olarak nitelendirdiği Berlin Duvarı'nın artık yok olduğunu belirten Steinmeier, "Ancak ülkede yeni duvarlar oluştu. Mutsuzluk, öfke, nefret duvarları. Yabancılaşma duvarları. Görünmez, ancak yine de bölen duvarlar. Birlikteliğimizin önünde duran duvarlar." ifadelerini kullandı.
Steinmeier, bu duvarları bu ülkede yaşayanların inşa ettiğine işaret ederek, "Bunları (duvarları) sadece biz yıkabiliriz. İzlemeyelim, bu konuda şikayet etmeyelim, bu duvarları yıkalım." dedi.
Şenlikte, çok sayıda müzik grubu sahne alırken, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılını konu alan ışık gösterileri yapıldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra eski Doğu Almanya rejimi, 13 Ağustos 1961'de Berlin'i ve Almanya'yı ayıran duvarı inşa etmişti.
"Utanç Duvarı" olarak da anılan Berlin Duvarı, 9 Kasım 1989'da yıkılmış, 3 Ekim 1990'da da iki Almanya'nın birleşmesi gerçekleşmişti.

Frank Walter Steinmeier, Almanya, Berlin, Güncel

Kaynak: AA

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