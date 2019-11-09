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BBC

Berlin Duvarının arkasındaki Hertha Berlin taraftarları

Berlin Duvarı'nın inşa edilmesiyle kente dayatılan bölünmüşlük, yaşamın her alanını olduğu gibi futbolu da etkiledi.

09.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:20Berlin Duvarının arkasındaki Hertha Berlin taraftarları

Duvarı'nın inşa edilmesiyle kente dayatılan bölünmüşlük, yaşamın her alanını olduğu gibi futbolu da etkiledi.

Başkentin en büyük takımı Hertha Berlin'in Doğu Berlin'de yaşayan taraftarları da on yıllarca takımlarından ayrı kaldı.

Berlin Duvarı ilk çekildiği 1961 yılında daha tam da duvara dönüşmemişti ama yine de geçilemeyecek bir dikenli teldi.

Kentin doğu yanında kalan taraftarlar, Hertha Berlin'in o dönemki stadyumu Gesundbrunnen'e gidemeseler de, stadı görebiliyor ve polisin, gizli servis Stasi'nin baskısına rağmen gizlice, bir yandan radyodan maçı dinliyor, bir yandan da staddan yükselen sesleri dinliyorlardı.

Takımlarıyla bağlarını gizlice takip ettikleri Batı Alman televizyonları ve radyolarıyla sürdüren taraftarlar da vardı.

82 yaşındaki Erhart Vogel de bu taraftarlardan biriydi.


Hertha Bsc, Berlin, Dünya
BBC


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