Berlin Tabipler Birliği Almanya’da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu

Berlin Tabipler Birliği'nin (Kassenaerztliche Vereinigung Berlin),yayımladığı açık mektupta, Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller'e kentteki sağlık sisteminin çökmesini engellemek için önlemler alması çağrısı yapıldı.

MUAYENEHANELEREKİ DOKTORLAR KENDİLERİNİ YALNIZ HİSSEDİYOR

Kentte yoğun bakım ünitelerinin ve solunum cihazı kapasitelerinin dolması nedeniyle en geç Paskalya tatilinin başlayacağı 10 gün sonra sağlık sisteminin talepleri karşılayamayacak noktaya geleceğine işaret edilen mektupta, "Doktorlar her gün korumasız şekilde virüs bulaşmış veya bulaşmış olabilecek hastaları tedavi ediyor. Hala acil ihtiyaç duyulan koruma giysileri eksik. Federal ve eyalet hükümet daha hastanelere destek vermek için odaklanmış durumda, cephede önde olan muayenehanelerdeki doktorlar kendilerinin yalnız bırakıldığını hissediyor." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, tıbbi sebepler nedeniyle hızlı şekilde harekete geçilerek kapsamlı tedbirler alınması istenerek, "Oluşan hasarı sınırlamanın tek yolu bu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Alman basınında yer alan haberlerde, çalışanlarının karantinada olması veya güvenlik giysileri bulunmaması nedeniyle Berlin'de 101 muayenehanenin kapandığı kaydedildi.

ALMANYA'DA SON DURUM

Koronavirüs Almanya 'da 39 bin 502 kişide görülürken hastalık nedeniyle 222 kişi hayatını kaybetti. Almanya Avrupa ülkeleri arasında vaka sayısının çok olmasına rağmen ölüm sayısının az olmasıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: AA