Berlin Uçuşunun Tüm Ekibi Kadınlardan Oluştu

Kaynak: DHA

SUNEXPRESS Havayolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hem pilotlar hem de kabin ekibinin tamamı kadın personelden oluşan uçuş gerçekleştirdi.Kaptan pilot Alev Hottin, ikinci pilot Ayşegül Uzun ile kabin ekibi Serap Morel, Nuray Ergüner Aktaş, Esra Karakuzu, Emine Önler ve Hanzade Karasin, Antalya 'dan saat 11.00'de Almanya 'nın başkenti Berlin 'in Tegel Havalimanı'na, Alman turistlerin bulunduğu uçağı uçurdu. Kaptan pilot Alev Hottin, şirketin 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bütün ekibi kadınlardan seçerek güzel bir jest yaptığını belirtti. Hottin, daha önce de çok kez kadın kadına uçuş gerçekleştirdiklerini, bugüne özel planlanan bu uçuşun ayrı bir zevk ve güzel bir duygu olduğunu söyledi.30 YILDIR HAVADASunExpress Havayolları'nda 18 yıldır uçtuğunu, havacılıkta ise 30'uncu yılında olduğunu belirten Alev Hottin, "13 yıldır da sorumlu kaptan pilot olarak uçuyorum. Aslında pilotluğun cinsiyeti yok ama bunu kadın olarak yapmak birçok açıdan erkek meslektaşlarımıza göre biraz daha zor. Çünkü biz anneyiz, ev kadınıyız aynı zamanda. İşimizi yapıyoruz, onlar kadar mesai yapıyoruz, ekstra fazla yüklerimiz de var ama bu işi çok iyi yaptığımıza inanıyorum. Çünkü 30 yıl boyunca hiç aksini gerektirecek bir durumla karşılaşmadım" dedi.'DAHA ÇOK KADINI KOKPİTTE GÖRMEK İSTİYORUZ'Pilotluğa daha çok kadının ilgi duyması, havacılığa yönlenmesi ve pilot olmasını çok istediğini kaydeden Hottin, "Bu işi Türkiye 'de ilk başlatan bendim, 1993 yılında ilk ticari havayolu pilotu olarak. O zaman tabi durum bugünkünden çok daha farklıydı. Kadın olmak havacılıkta çok zordu. Ama şimdi zaman değişti ve çok kadın pilotumuz var her havayolunda. Bizim şirketimiz de bu konuda çok ileri görüşlü. İnşallah daha çok kadını kokpitte görmeyi istiyoruz" diye konuştu.'KADINLAR İÇİN ÇOK GÜZEL BİR MESLEK'Uçuşun ikinci pilotu Ayşegül Uzun, yaklaşık 5, 5 yıldır kokpitte olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Eşim de kaptan pilot olarak uçuyor. Aynı işi yaptığımız için şanslıyım. Beni çok iyi anlayan bir eşim var. 1, 5 yaşında oğlum var. Onunla beraber bu işin zorluğu biraz daha arttı. Çünkü anne olmak ve zor şartlarda çalışmak kolay değil. Ama işinizi sevdiğiniz zaman şartların hiç önemi kalmıyor. Ben de havada olmayı çok seviyorum. Pilotluk kadınlar için çok güzel bir meslek. Kadınlarımız, kızlarımız kendilerini geliştirip cesaretli olabilirlerse zaten her işi yapabileceklerine inanıyorum. Pilotluk da size çok şey katıyor. Bu meslekte kadın, erkek eşit bana göre" dedi.Kadınlar Günü özel uçuşunun kabin amiri Serap Morel, kadın kadına uçmanın çok büyük gurur ve onur verici olduğunu söyledi.- Antalya