Berlin Zirvesi'ne davet edilmeyen Yunanistan'dan ırkçı manşet! Kongo'yu hedef aldılar

Libya 'da çatışmaların önüne geçilmesi ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin 'de düzenlenen Libya Konferansı'nda kendisine yer bulamayan Yunanistan 'da, "Masada neden yokuz?" tartışması yeni bir boyut kazandı.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın masada olamayışının suçlusunu arayan Yunan basını, "asıl kabahatlinin, Almanya olduğunu" ve bu duruma en çok Türkiye'nin sevindiğini yazmıştı.

Bu iddiayı ortaya atan Yunanistan merkezli ProNews haber sitesi, bu kez ise "Masada neden yokuz?" sorusunun yanıtını ararken ırkçı bir manşete imza attı.

Afrika Birliği Libya Yüksek Komitesi Başkanı sıfatıyla Berlin Konferansı'na katılan Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso'ya atıf yapan ProNews, "Tam-tam'lar bile davet edildi, Yunanistan yok" diye yazdı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya konularında uluslararası hukuka uygun çerçevede attığı sağlam adımlara ayak uyduramayan Yunanistan, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bel bağlamıştı. Bu sözde diplomasi atağından büyük beklentiler içerisine giren Yunanistan yönetimi, üst düzey hükümet yetkililerini Hafter'in ayağına göndermişti.

Yunanistan'ın ana muhalefetinden ise Hafter gibi bir isimle bu kadar yakın pozlar verilmesine büyük bir tepki gelmiş ve "masaya davet edilmemiş olmanın suçlusunun dışarıda aranmaması gerektiği" söylenmişti.