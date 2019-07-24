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Berlsuconi hakkındaki yolsuzluk davasını düştü

Berlusconi'nin avukatı mahkemenin Berlusconi'nin Fininvest adlı şirketinin varlık yöneticisi Banca Mediolanum'daki hisseleriyle ilgili davayı kapattığını açıkladı

24.07.2019 17:22 Berlsuconi hakkındaki yolsuzluk davasını düştü
İtalya'da eski Başbakan Silvio Berlusconi aleyhine açılan yolsuzluk davası düştü.

Berlusconi'nin avukatı mahkemenin Berlusconi'nin Fininvest adlı şirketinin varlık yöneticisi Banca Mediolanum'daki hisseleriyle ilgili davayı kapattığını açıkladı.
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Silvio Berlusconi, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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