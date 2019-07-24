Berlsuconi hakkındaki yolsuzluk davasını düştü
Berlusconi'nin avukatı mahkemenin Berlusconi'nin Fininvest adlı şirketinin varlık yöneticisi Banca Mediolanum'daki hisseleriyle ilgili davayı kapattığını açıkladı24.07.2019 17:22
İtalya'da eski Başbakan Silvio Berlusconi aleyhine açılan yolsuzluk davası düştü.
Berlusconi'nin avukatı mahkemenin Berlusconi'nin Fininvest adlı şirketinin varlık yöneticisi Banca Mediolanum'daki hisseleriyle ilgili davayı kapattığını açıkladı.
Berlusconi'nin avukatı mahkemenin Berlusconi'nin Fininvest adlı şirketinin varlık yöneticisi Banca Mediolanum'daki hisseleriyle ilgili davayı kapattığını açıkladı.
Silvio Berlusconi, İtalya, Dünya
Kaynak: Euronews.com