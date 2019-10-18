Berlusconi: Erdoğan'ı AB'ye başvurmaya ben ikna ettim, Türkiye'ye 'Hayır' denmesi hataydı

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2003'te Avrupa Birliği'ne (AB)'ye başvurması için kendisinin ikna etttiğini söyledi. Berlusconi, "Ama sonra bazı Avrupalı liderler ve ülkeler 'Hayır' dedi. Bu bir hataydı" dedi.

"Erdoğan bir anket yaptırmıştı, Türklerin yüzde 63'ü Avrupa'ya katılmak istiyordu" diye konuşan Berlusconi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu olmadı ve Erdoğan başka yöne döndü. Bir nevi Osmanlı İmparatorluğu'nu hatırlatan bir şey inşa etme niyetini kafasına koydu."

Berlusconi bu açıklamaları, Perugia kentinde katıldığı bir etkinlik sırasında gazetecilerin Suriye ve Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sorularını yanıtlarken yaptı:

'Türkiye gittikçe İslami bir ülkeye dönüyor'

İktidardayken Türkiye'nin AB üyeliğine destek veren liderlerden olan Berlusoni, Türkiye'nin bugünkü konumundan da, üyeliğe karşı çıkan "Avrupalı sözde liderleri" sorumlu tuttu:

"NATO'nun önemli bir askeri gücü olan, Asya ile Avrupa arasında, Batı ile Doğu arasında yer alan Türkiye bugün Batılılaşmak yerine gittikçe İslami bir ülkeye dönüşüyor, bu bizim açımızdan yakınında bulunmak için iyi bir şey değil. Yine alışıldığı gibi Avrupalı sözde liderler hata etti. Avrupa'da ve dünyada lider sayısı gerçekten az."

Berlusconi geçen hafta sonu da Suriye konusunda yine benzer bir değerlendirme yapmış ve "Eğer Türkiye'nin AB'ye katılımı konusunda işler benim yönlendirdiğim gibi gitseydi, bu gerçekleşseydi bugün bunlar yaşanmazdı" demişti.

Erdoğan ve Berlusconi'nin yakın ilişkisi

Italya'da 2011'deki istifasına kadar 4 hükümete başbakanlık eden Berlusconi, Erdoğan ile yakın ilişkisiyle de hatırlanıyor.

İki lider birbirlerine "dostum" diye hitap ediyordu.

Berlusconi 2003'te Bilal Erdoğan'ın nikah şahitligini yapmış, geçen yıl da Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılmıştı.

Erdoğan da Şubat 2018'deki İtalya ziyareti için La Stampa gazetesine verdiği mülakatta, "İtalya ile ikili ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Eski Başbakan Berlusconi, yakın dostumdur, kendisiyle çok iyi bir işbirliği başlatmıştık. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin Berlusconi döneminde çok canlı ve olumlu olduğunu söyleyebilirim. O atmosferi yeniden elde etmeliyiz" demişti.