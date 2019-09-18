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Bermuda'da Humberto Kasırgası alarmı

Tropikal fırtına Humberto'nun güçlenerek kasırgaya dönüştüğü, kategori 3 seviyesinde Bermuda Adası'na doğru ilerlediği belirtildi.

18.09.2019 10:26Bermuda'da Humberto Kasırgası alarmı
Tropikal fırtına Humberto'nun güçlenerek kasırgaya dönüştüğü, kategori 3 seviyesinde Bermuda Adası'na doğru ilerlediği belirtildi.

Atlas Okyanusu'ndaki ABD'nin doğu ve Karayipler'in kuzey açıklarında bir takımada olan Bermuda'yı kategori 3 seviyesine yükselen Humberto Kasırgası'nın vurması bekleniyor. Bermuda Hava Durumu Servisi tarafından bir kasırga uyarısı yapılarak gelecek 36 saat içerisinde kasırganın Bermuda'yı vuracağı aktarıldı.

Bermuda Adası'nı en son vuran kasırgalar arasında ise 2014 yılında adanın yüzde 80'ini elektriksiz bırakan Gonzalo Kasırgası ve 2016 yılında büyük tahribata yol açan Nicole Kasırgası yer alıyor. - BERMUDA ADASI

Atlas Okyanusu, Karayipler, Bermuda, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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