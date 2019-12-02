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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan kongre sinyali

Beşiktaş maçı sonrası konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bu saatten sonra çok şeyi gözden geçirmem gerekiyor. Kongre sürecini bekliyordum ama daha erkene almam hayırlı olacak" dedi.

02.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:40

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Gözbaşı, "Öncelikle üzgünüm, yine mağlubuz. Ama geçen haftalara göre biraz daha mücadeleci bir oyun vardı. Bir tane golde sanki biraz hata var gibiydi ama ben hakemlerle ilgili konuşmuyorum. 7 puanda kaldık ama ümitliyiz, mücadele edeceğiz. İnşallah devre arasında iyi transferler yapıp, bu kötü başlangıcın iyi bitmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"GELECEK HAFTALAR İÇİN UMUTLUYUZ"

Mücadelenin ikinci yarısında biraz daha hareketli olduklarını belirten Berna Gözbaşı, "İkinci yarı biraz daha hareketliydik ama Beşiktaş da bugün iyiydi, kabul edelim. Bakalım, biz daha yeni devraldık, gelecek haftalar için umutluyuz" şeklinde konuştu.Başkan Berna Gözbaşı son olarak takımdan ayrılacak oyuncular hakkında gelen soruya ise "Bu saatten sonra çok şeyi gözden geçirmem gerekiyor. Daha erken kararlar almak daha faydalı olacak" cevabını verdi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan kongre sinyali

Bora Füzesi, Spor

Kaynak: DHA


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