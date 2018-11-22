Berna Laçin'den Yıllar Sonra Gelen 'Illuminati' İtirafı

Berna Laçin, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle geçtiğimiz günlerde mahkemede ifade vermişti. Laçin, sosyal medya hesabından çok önceki yıllarda paylaştığı bir fotoğrafı yeniden paylaşıp o zaman yapılan haksız suçlamalara da şimdi yanıt verdi.

FOTOĞRAF 5 YIL ÖNCESİNE AİT

Yaptığı bir paylaşım üzerinden mahkemede ifade vermek zorunda kalan oyuncu Berna Laçin, eski yıllara ait fotoğrafların paylaşıldığı Perşembe gününü es geçmeyerek farklı bir paylaşımda bulundu. Bundan beş yıl öncesine ait bir fotoğrafı paylaşan Laçin, tıpkı o zaman da şimdi olduğu gibi troller tarafından sosyal bir lince maruz kaldığına hatırlatma yaparak şu notu yazdı:

İLLUMİNATİ YA DA CIA AJANI DEĞİLİM

"Gece gece bu fotoyu gördüm, başladım gülmeye sinirim bozuldu. Ya ben bu fotoyu 5 sene filan önce paylaştığımda "vaaaaay illuminatiiiiiiiiiii" diye höyküren trollerin saldırısına uğramıştım… Oysa gayet kadınsı iç güdüyle Yılbaşı üzeri kırmızı oje-ruj ikilisi ile hava yapmak istemiştim. Hayır troller "illuminati" "CIA Ajanı" filan diye saçmaladıkça da "yok be oje-ruj" diyerek karizmayı çizmek istemediğimden itiraf edememiştim. Of ya hala gülüyorum."