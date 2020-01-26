Berna Laçin'e soruşturma açıldı







Berna Laçin, Elazığ 'da yaşanan deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirildi. 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı paylaşım başını yaktı, soruşturma açıldı.





Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından& ; "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" paylaşımında bulundu.





Berna Laçin'in bu paylaşımı herkes tarafından dikkat çekince tepkiler çığ gibi büyüdü. Laçin'in paylaşımı provokasyon içerikli sayılınca Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti.



