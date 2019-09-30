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Berna Laçin, elektriğe yapılan yüzde 14,9 oranındaki zamma tepki gösterdi

Bir süredir televizyon ekranlarında görünmeyen oyuncu Berna Laçin, EPDK tarafından elektriğe yapılan yüzde 14,9 zamma isyan etti. Laçin, "Son 3 aydır üst üste yüzde 15 zam geldi elektriğe." ifadelerini kullandı.

30.09.2019 23:12

Güzel oyuncu Berna Laçin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından elektriğe yapılan yüzde 14,9 zamma tepki gösterdi.

"HADİ EKONOMİSTLER HESAP ETSİN"

Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Berna Laçin, "Son 3 aydır (31 Temmuz , 31 Ağustos ve bugün ) üst üste yüzde 15 zam geldi elektriğe! 3 kere yüzde 15 zam toplam yüzde kaç eder hadi ekonomistler bir hesap ediversin?" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 50 ZAMMI OLUR"

Tweetlerine devam eden Berna Laçin, "Yüzde 15 değil pardon 14.9. 3 kere 14.9, yüzde 50 zam demek 3 ayda (küsüratı attım hadi hatta 52'ye yakın da) Yüzde 50 zammı olur be 3 ayda o ne pes!" yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

EPDK elektriğe yüzde 14.9 zam yaptığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Berna Laçin, elektriğe yapılan yüzde 14,9 oranındaki zamma tepki gösterdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Berna Laçin, Instagram, Magazin, Güncel

YORUMLAR(19)
SERCAN D.:BEN HÜKÜMETİ SAVUNMUYORUM. PARTİCİ DEĞİLİM. AMA BERNA HANIM''IN BUNLARI İYİ NİYETLE YAZDIĞINA İNANMIYORUM. HER KÖTÜ OLAYDA ORTAYA ATLAMAYA MERAKLI, ESKİ HAVASI KALMADI, O YÜZDEN BU OLAYLARLA PRİM YAPIYOR HAHAHAHAHAH DEVAM ET
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SADO:Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
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ERTAN:Kusura bakmasınlar. Bu sanatçılar aynı Ekrem imamoğlu gibi tiyatro yapıyorlar. Yahu kardeşim tabiki elektriğe zamı protesto et. Ekrem imamoğlu nun ekmeğe, taksi ücretlerine, otaparklara zamları yaparken neredeler. Basın danışmanı nı Belediye otobüs işletmeleri genel md. yaparken( işi ehline vermek lazım diyordu ) neden protesto etmiyorlar.
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ASABİ:50 1 TÜRKİYEYİ YORAR O YÜZDEN 15. 9 YAPTILAR
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VATANDAŞ:hani eflasyon düşüyordu
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ALLAH TAN KORKUN:HELAL BERNA HANIM
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SEMİH AGA:zamlar dogru degil ama, sen konusma
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MERT:semih fatura geldinde ögrenirsin :)
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SERANO:Sen konuşmasan daha iyi.
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KÖYLÜ MURTAZA:bence sen konuşma soner
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