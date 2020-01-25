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Berna Laçin'in deprem sonrası yaptığı vergi paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Berna Laçin, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası yaptığı vergi ve bağış çıkışlarıyla Twitter'da gündem oldu.

25.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:58

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. , Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Deprem anında büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarı attı. Vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu. Sosyal medyanın da gündemine oturan deprem hakkında bir paylaşım yapan oyuncu Berna Laçin, tepkilerin odağı oldu.

"BEKLEYİN GÖRÜN, HEP AYNI"

Depremin şiddetinin yanlış aktarıldığını söyleyen Laçin, "Bakın, yabancı kaynaklardan kontrol edelim daha yüksek verir, hatta birazdan 6.8 (6.89 aslında 6.9) indirilerek söylenir , bekleyin görün hep aynı. Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi.

"ÖNCE CAN KAYBI YOK DERLER, SONRA ALIŞTIRA ALIŞTIRA SÖYLERLER"

Depremden hemen sonra bir can kaybı yok diye açıklama yapılmasına da tepki gösteren Laçin, "Hep böyle yaparlar , önce "can kaybı" yok, sonra alıştıra alıştıra... Sanki alışmak mümkünmüş gibi... Kesin rakamlar için ancak enkaz altında kimsenin kalmamış olması lazım!" şeklinde paylaşım yaptı.

KIZILAY'A TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'yi derinden sarsan depremde ölenlerin sayısına değinmediği için eleştirilen Berna Laçin, Twitter hesabından paylaşım yaparak yardım isteyen Kızılay'a da "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak ? Onca toplanan deprem vergisine ne oldu?" diyerek tepki gösterdi.

BERNA'YI SERT DİLLE ELEŞTİRDİLER

Twitter hesabından peş peşe paylaşım yapan Berna Laçin için "İnsanlar depremden ölür, bunlar kinlerinden", "Ölen insanlar varken senin aklın nerede" ve "Bir tek insanımızın burnu kanamasın ben vergiye razıyım. Ne kepazeliktir" gibi tepki mesajları geldi.

"SİZ İSTEDİĞİNİZ KADAR KAPAMAYA ÇALIŞIN"

Gelen tepkiler sonrasında kendisini savunan Berna Laçin ise paylaşımında şunları söyledi: "Trolleseniz ne olur! Siz istediğiniz kadar kapamaya çalışın, dünya yine de dönüyor, deprem başımızda keskin bıçak gibi sallanıyor! Gerçekler ortada! Ülke deprem kuşağında ve hiçbir önlem alınmadı bunca senedir! 21 yıllık deprem vergileri nerede o da bilinmiyor! Şeffaf olsun, bilelim."

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Berna Laçin'in deprem sonrası yaptığı vergi paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu

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HABER YORUMLARI (14)
KAMİL ABİ:GERCEKLER SOYLENİNCE BIRILERİNE BATAR KADIN CIKMIS TAKIR TAKIR DOĞRUYU SOYLEMIS
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VATANDAŞ:MİLLET CAN DERDİNDE BU VERGİ DERDİN DE. SEN CEBİNDEN NE KADAR VERGİ ÖDEDİN. ÖDEDİĞİN KADAR KONUŞ. BİR VERİRSİNİZ BİN SORARSINIZ VEYA AH EDERSİNİZ. SEN BU ÜLKEYE NE FAYDAN OLDU Kİ. VERGİLERİ SÖYLEYEYİM. YOLA ÇIKTI. GİDİYOR.
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4 2
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ÇUKUROVALI:Ogün sorma bu gün sorma . Ne zaman sorulacak ? Sanki başka zamanda sorulduğunda söylüyorlar da . . . .
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13 6
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DELİDİR AMA!:Bu milletin insani duygularını bile körelttiler . Nerede , toplanan deprem vergileri nerede ? Kadın yerden göğe kadar haklı . YAZIKLAR OLSUN
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17 6
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M BİNGÖL:kadın haklı
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19 9
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DOĞRUCU DAVUT:Doğruyu söyleyeni 9 köyden kovarlarmış, mesele bu! Helal olsun güzel söylemiş. . . .
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41 12
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F16:kadın haklı hırsızın zoruna gider tabe
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36 9
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HAKAN:Evet doğru söylüyor 21 yıllık deprem vergileri nerde?. . .
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33 5
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HARUN:2000 yılından beri deprem vergisi toplanıyor. Sonuç hüsran ?Vergiler Cumhuriyeti olduk. Allah aç gözlülerin nefsini doyursun. . . .
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34 3
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..:kadın hakli. .
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30 7
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