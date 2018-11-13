Berna Laçin'in "Dini Değerleri Aşağılama" Davası

13 Kasım 2018 Salı 13:41



13 Kasım 2018 Salı 13:41

Oyuncu Berna Laçin, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Berna Laçin ile avukatları katıldı.Kimlik tespiti yapılan Laçin, oyuncu olduğunu ve aylık 10 bin lira gelirinin bulunduğunu söyledi.Sanık Laçin savunmasında, iddianamede geçen ifadeleri hiçbir şekilde kabul etmediğini belirterek, "Söz konusu tweeti ben attım. Ama bunun içinde dinle ilgili içerik yok. Bu idamla ilgilidir. Bunu belirtmek için paylaşımın altında idam etiketi de bulunmaktadır. Bunlar tamamen troller tarafından bilinçli olarak saptırılarak bir gündem yaratılmıştır. Şu anda burada olmama sebep olmuşlardır. Günlük hayatta bunun bir yansıması olmamıştır. Ne benim şahsıma en küçük bir tehdit gelmiştir ne de halk arasında en ufak bir tartışma ya da gerilim olmamıştır. Sadece sanal dünyada kalmış bir olaydır." dedi.Davaya konu paylaşımda Medine şehrinin adı geçtiği için hakkında dava açıldığını öne süren sanık Laçin, şunları kaydetti:"Oysaki benim bahsettiğim idamın bulunduğu şehirler içerisinden verilmiş bir örnekti. Herhangi bir dini içeriği yoktur. Şehirlerin kutsallığı vardır. Ama o şehirde doğup büyüyen herkesi kutsal saymak mümkün değildir. Bunun böyle olmadığını da çok yakın zamanda Kaşıkçı cinayetiyle zaten hepimiz gördük. Bana saldırıların öznesi olan 'Arap kardeşlerimiz Müslüman'dır dolayısıyla böyle bir şey yapmaz' cümlesinin de içinin boş olduğunu gördük.30 yıldır her an halkın önünde olan biriyim. 6-7 yıldır Twitter kullanıyorum. 5-6 bin mesajım var. Bugüne kadar bir kere bile değil kendi dinime hakaret etmek başka dine mensup insanlara karşı nezaketsiz bir sözüm bile olmamıştır. Berattimi istiyorum."Sanık Laçin'in avukatı Bekir Sinan Akboğa da müvekkilinin sözlerine katıldığını ifade ederek, yazılı beyanda bulunmak için süre istedi.Mahkeme, sanık Laçin'in avukatına yazılı beyanlarını sunması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, çocuklara karşı işlenen cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin idam cezası gerektirip gerektirmediğine dair kamuoyunda çıkan tartışmalar kapsamında şüpheli Berna Laçin'in Twitter hesabından bir yazı yayınladığı anlatıldı.Bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli Laçin hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, Laçin'in alınan savunmasında suça konu paylaşımı kendisinin yaptığını, o tarihte gündemde idam ve çocuk tacizine ilişkin sosyal medyada tartışmalar yapıldığını, takipçileri ile yazışırken Suudi Arabistan'daki düzen içerisinde tacizin ve tecavüzün olmadığına dair iddialarda bulunulduğunu, bunun üzerine kendisinin de söz konusu yorumu yaptığını söylediği belirtiliyor.İddianamede, soruşturmaya konu yazıda örnek gösterilen Medine şehrinde İslam Peygamberi'nin kabrinin bulunduğu, hac ibadeti kapsamında ziyaret edildiği ve tüm dünya Müslümanlarınca kutsal bir şehir olduğu, açık internet kaynaklarından yapılan araştırmaya göre buradaki tecavüz suçlarının, dünyadaki diğer şehir veya ülkelere nazaran "tecavüz rekoru kırdığı" şeklinde lanse edilmesini gerektirecek hiçbir resmi ya da gayriresmi istatistiki veri bulunmadığı vurgulanıyor.Şüpheli Laçin'in bu şekilde üzerine atılı "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği kaydedilen iddianamede, 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.