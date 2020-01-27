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Berna Laçin, kendisini eleştiren Ahmet Hakan'a cevap verdi: Terbiye yoksunu üslup

Ahmet Hakan, deprem sonrası yaptığı paylaşımlardan dolayı hakkında soruşturma başlatıldığı söylenen Berna Laçin için "Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı hak ediyor" dedi. Hakkında herhangi bir soruşturma açıklamadığını söyleyen Laçin ise Hakan'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

27.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:41

'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından oyuncu Berna Laçin'in yaptığı paylaşımlar tepki toplamıştı. Paylaşımların ardından savcılığın Laçin hakkında soruşturma açtığı iddia edildi. Berna Laçin, bu kararın ardından kendisini sert bir dille eleştiren Ahmet Hakan'a Twitter hesabından sitem etti.

"KINANMAYI, AYIPLANMAYI, KÜÇÜMSENMEYİ HAK EDİYOR"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Berna Laçin hakkında bir yazı kaleme alarak "Depremin büyüklüğü 6.8 olursa... Elazığ ve Malatya'ya vergi muafiyeti getirmek zorunda kalırız. Eyvah eyvah!" demişler. Ve hemen depremin büyüklüğünü 6.5'e çekerek Elazığ ve Malatya'ya vergi muafiyeti gelmesini engellemişler. İyi ama bu saçmalık, herhangi bir soruşturmayı moruşturmayı zerre kadar hak etmiyor ki! Bu saçmalık sadece ve sadece... Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı, küçümsenmeyi hak ediyor... Bir adım ötesini değil. Açmayın şuna soruşturma moruşturma. Açmayın ki... Soruşturma açmanın da bir ciddiyeti olsun yahu!" dedi.

"TERBİYE YOKSUNU ÜSLUP"

Ahmet Hakan'ın eleştiri içeren yazısına Twitter hesabından cevap veren Berna Laçin ise şunları söyledi: "Pes! Böyle bir yalan, böyle bir trolleme, böyle başkalarının lafınla dedikodu üretme çabası! Böyle aslına bakmadan salt çamur at yarışı! Böyle bir terbiye yoksunu üslup! Ne oldu! Dün Kızılay'a azıcık laf söyleyince azarlayan çok mu oldu!"


SORUŞTURMA HABERLERİNİ YALANLADI

Hakkında soruşturma açıldığı yönündeki haberlerini yalanlayan Berna Laçin, Tükenmez Haber'e yaptığı açıklamada "Geçen sefer de bu böyle oldu. Nasıl oluyor? Birilerine önceden mi haber veriliyor? Önceden de insanlar yazdılar ve sonra hakikaten soruşturma açıldı. Troller kaç gün önce 'açılıyor' diye haber verdiler. Birileri dediği için mi soruşturma açılıyor yoksa soruşturma açıldığı öğrenilen bazı kaynaklar mı var onu bilmiyorum. Resmen bana da ulaşmış değil" dedi.

NE OLMUŞTU?

Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" paylaşımında bulunmuştu. Laçin, Kızılay'ın bağış çağrısında bulunmasıyla ilgili de "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak ? Onca toplanan deprem vergisine ne oldu?" demişti.

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Berna Laçin, kendisini eleştiren Ahmet Hakan'a cevap verdi: Terbiye yoksunu üslup

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HABER YORUMLARI (7)
IRFAN:Masallah, hem Güzel hem Zeki, Dogruluk payina bakmak lazim.
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TTRGT:tarafsız gazeteciymiş te bilmemne
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PAŞALI:Muhabir Fulya Öztürk ağlayarak anlattığı kurtarma çalışmaları sırasında yanında bulunan depremzedeye soruyor! enkazda yakınınız var mı? Adam; Hepsi benim yakınım çünkü hepimiz bu memleketin evlatlarıyız.
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BERNA CANDIR GERİSİ HEYCANDIR:çok delikanlı kadınmış helal olsun bu kadar yalakaya rağmen hala geri vites yapmadı
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ZAZA:bu ülkede düşünce özgürlüğü var size ne yaa herkes istediği gibi düşünür ahmettttttt
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KAZAN KALDIRAN:berna abla doğru diyo bir vatandaş olarak öğrenme hakkını kullanmış.
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KOKOO:Bu kadına katılmıyorum. Deprem olur devlet vatandaşının maddi manevi yanında olmaz işte o zaman söylenir o sözler hepimiz söyleriz. Ama daha olay sıcak hala enkaz altından vatandaşlar çıkarılmaya çalışılıyorken bu tür yorumlar ayıptır deprem üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalışmaktır. Ayrıca devletimizde maddi manevi her açıdan vatandaşın yanında zaten
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