Ünlü oyuncu Berna Laçin, Elazığ 'da yaşanan deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım nedeniyle tepki toplamıştı. Ünlü oyuncuya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı. Yaşanan gelişmeler sonrası Berna Laçin kimdir? Berna Laçin hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.
BERNA LAÇİN KİMDİR?
İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim alan Laçin, Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Evdeki Yabancı, ve Belalı Baldız gibi pek çok unutulmaz dizide rol almıştır. Laçin'in oynadığı 3 sinema filmide vardır. 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlenen Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yapmıştır. Laçin, "Kadın dergisi gibi, geniş yelpazesi olan bir format hazırladık" dediği[2] ve ATV'de yayınlanan Her şey İçin Berna Laçin adlı programı suNmuştur.
1990
Sevdiğim Adam/ Defne/ Televizyon dizisi
Koltuk Belası Hülya Kaya Sinema filmi
1991
Yarına Gülümsemek/ Televizyon dizisi
1993
Kızılırmak Karakoyun/ Hatice/ Sinema filmi
1995
Gökkuşağı/ Televizyon dizisi
Sahte Dünyalar/ Aysel/ Televizyon dizisi
Bir Kadının Anatomisi/ Sinema filmi
1997
İlk Aşk/ Begüm/ Televizyon dizisi
Böyle mi Olacaktı/ Dr. Pervin Tuna/ Televizyon dizisi
1998
Ateş Dansı/ Handan/Televizyon dizisi
2000
Evdeki Yabancı/ Aslı/ Televizyon dizisi
2002
Seni Yaşatacağım Dr. Zeynep Televizyon dizisi
2004
Bir Dilim Aşk/ Nehir/ Televizyon dizisi
2005
Belalı Baldız/ Dilek/ Televizyon dizisi
2007
Yıldızlar Savaşı/ Yıldız Aslan/ Televizyon dizisi
2013-2014
Aşk Ekmek Hayaller/ Leyla Değirmencioğlu/ Televizyon dizisi
2019
Merhaba Güzel Vatanım/ Sinema filmi
BERNA LAÇİN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Rol aldığı tiyatro oyunları
Hoşgeldin Boyacı : Donald Churchill - Tiyatro Martı - 2014
Dönme Dolap : Eric Assous - Tiyatro İstanbul - 2007
Yeni Baştan \ "Chapter Two" : Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 1997
Kadınlar da savaşı yitirdi : Curzio Malaparte - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Teope : Çoşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatroları
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatroları
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