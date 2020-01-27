Ünlü oyuncu Berna Laçin, Elazığ 'da yaşanan deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım nedeniyle tepki toplamıştı. Ünlü oyuncuya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı. Yaşanan gelişmeler sonrası Berna Laçin kimdir? Berna Laçin hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

BERNA LAÇİN KİMDİR?

İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim alan Laçin, Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Evdeki Yabancı, ve Belalı Baldız gibi pek çok unutulmaz dizide rol almıştır. Laçin'in oynadığı 3 sinema filmide vardır. 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlenen Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yapmıştır. Laçin, "Kadın dergisi gibi, geniş yelpazesi olan bir format hazırladık" dediği[2] ve ATV'de yayınlanan Her şey İçin Berna Laçin adlı programı suNmuştur.

1990

Sevdiğim Adam/ Defne/ Televizyon dizisi

Koltuk Belası Hülya Kaya Sinema filmi

1991

Yarına Gülümsemek/ Televizyon dizisi

1993

Kızılırmak Karakoyun/ Hatice/ Sinema filmi

1995

Gökkuşağı/ Televizyon dizisi

Sahte Dünyalar/ Aysel/ Televizyon dizisi

Bir Kadının Anatomisi/ Sinema filmi

1997

İlk Aşk/ Begüm/ Televizyon dizisi

Böyle mi Olacaktı/ Dr. Pervin Tuna/ Televizyon dizisi

1998

Ateş Dansı/ Handan/Televizyon dizisi

2000

Evdeki Yabancı/ Aslı/ Televizyon dizisi

2002

Seni Yaşatacağım Dr. Zeynep Televizyon dizisi

2004

Bir Dilim Aşk/ Nehir/ Televizyon dizisi

2005

Belalı Baldız/ Dilek/ Televizyon dizisi

2007

Yıldızlar Savaşı/ Yıldız Aslan/ Televizyon dizisi

2013-2014

Aşk Ekmek Hayaller/ Leyla Değirmencioğlu/ Televizyon dizisi

2019

Merhaba Güzel Vatanım/ Sinema filmi

BERNA LAÇİN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Rol aldığı tiyatro oyunları

Hoşgeldin Boyacı : Donald Churchill - Tiyatro Martı - 2014

Dönme Dolap : Eric Assous - Tiyatro İstanbul - 2007

Yeni Baştan \ "Chapter Two" : Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 1997

Kadınlar da savaşı yitirdi : Curzio Malaparte - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Teope : Çoşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatroları

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatroları

Aile Şerefi