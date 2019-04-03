03 Nisan 2019, 17:01
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Berna Laçin Pazardaki Fiyatlara Sitem Etti!

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Berna Laçin, pazar fiyatlarıyla ilgili olarak attığı tweetle pahalılığa sitem etti.

Oyuncu Berna Laçin Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile pazardaki meyve-sebze fiyatlarına sitem etti.

KİLOSU 20 TL

Çıktığı pazar alışveriş sonrasında hesabından 'Şimdi Göksu'daki manavla konuşuyorum da kimse kilo ile almıyormuş artık 2 biber 3 salatalık diye tane ile… Bu arada dolmalık biberin de kilosu 20 TL, sorunca 'yarım kilo 10 lira' dedi.' satırlarını paylaşan Laçin böylelikle pazarın da nabzını tuttu. Laçin sosyal medya paylaşımında, "Şimdi Göksu'daki manavla konuşuyorum da kimse kilo ile almıyormuş biberi artık 2 biber 3 salatalık diye tane ile... Bu arada dolmalık biberin kilosu 20TL, sorunca yarım kilo 10 lira dedi." ifadelerini kullandı.

Göksu, Berna Laçin, Laçin, Magazin



YORUMLAR (15)
İSMAİL KARAKÖY: Herkes fiyatlardan yakınıyor ama alış ve satış arasındaki farkı bir türlü göremiyoruz neden Maliye bunu sormaz merak ediyorum
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BABA AKISIK69: ALMANYADA 8 EURO 1 KILO BIBER ÖNCE SÜKRETMEK LAZIM BU MEVSIMDE BU SEBZELERI BULABILDIGIMIZ ICIN
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MAGAZIN ZOOM: berna hanım ıyı bır ınsan
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CCC: Pazara mı gider oldunuz berna hanım yazık ya oysa söhret zamanınızda hiç bahsetmediniz şimdi pazardan primler moda tam bi acizlik söylem dogru ama eylemi yapan kişi siz olunca çok manidar oldu
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NUR: Sız de sıtem edıyorsanız bız be yapalım ya bızı dusununn
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