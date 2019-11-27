Haberler » Spor » Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor! - Spor

Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Parasını alamadığı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard Mensah, bonservisini eline alınca bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'nin yolunu tutacak.

27.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:58

, sezon başında 'dan Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı. Bu görüşmeler sırasında Bernard Mensah'ın ismi de gündeme geldi. Ancak sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ganalı orta saha oyuncusu için kapıyı 8 milyon eurodan açınca, bu transfer rafa kalktı. Yine de Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcudan vazgeçmedi. Fanatik'in haberine göre Kayserispor'da yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Uzun süredir alacaklarını tahsil edemeyen Bernard Mensah, birçok takım arkadaşı gibi TFF'ye sözleşmesinin feshi için başvuruda bulundu.

COMOLLİ'DEN ÖZEL TEKLİF

Yıldız futbolcu, bonservisini eline alır almaz Sarı-Lacivertliler ile masaya oturacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da radarında olan Mensah için elini çabuk tutmaya kararlı. Sportif direktör Damien Comolli'nin, Mensah için bir teklif hazırladığı, oyuncu boşa çıktıktan sonra bunu ileteceği iddia edildi. Sezon başında, Fenerbahçe'ye gitmeye hazır olduğu mesajını gönderen Ganalı futbolcunun, sarı-lacivertliler ile kısa sürede anlaşma sağlayıp Fenerbahçe'nin devre arasındaki Belek kampına katılması bekleniyor.

3.6 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Mensah, geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği Kayserispor'da çok iyi bir performans gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, yaz aylarında Ganalı yıldızın bonservisi için Atletico Madrid'e 3.6 milyon euro bonservis ödedi.

Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (1)
CAN:HEPSİDE BELEŞ OYUNCULAR FB KERİZİ OLMASA KİM OYNATIR TÜM PUANLARI NİHATIN ASKERLERİ ALIYOR
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
18:28 Kalinic, Westermann ve Vesely Khimki maçında yok!
18:28 Fenerbahçe'den Black Friday kampanyası! Biletler...
18:19 Ağır sıklet boks şampiyonu Umut Camkıran memleketi, Tunceli'de
18:14 Avustralya Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Brett Brown getirildi
18:13 Hatayspor Teknik Direktörü Toysal: "Haddimizi bilerek oynamaya çalışıyoruz"
17:58 Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması!
17:56 Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar
17:35 Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan imza
16:51 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
16:46 Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor!
16:06 Mustafa Cengiz'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
27.11.2019 18:30:14