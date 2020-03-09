Bernard Mensah hakemleri suçladı
Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu, Türk hakemlerini suçladı.
09.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:00
Hes Kablo Kayserispor 'un Ganalı futbolcusu, Türk hakemlerini suçladı.
Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk. Maç sonrasında sarı kırmızılı takım futbolcusu Bernard Mensah, sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaparak hakem hatalarından dert yandı.
İngilizce olarak paylaşımda bulunan Ganalı futbolcu, "Is a shame every week this referees making the same mistakes .. Turkey is a great nation and people love football here but with these referees I don't understand nothing .. they have to do something about this" paylaşımı yaptı.
Mensah açıklamasında "Bu hakemler her hafta aynı. Aynı hatalar. Her hafta utanç verici.. Türkiye, büyük bir ulus ve insanlar burada futbolu seviyor. Ama bu hakemlerle hiçbir şey anlamıyorum. Bu konuda bir şeyler yapmak zorundalar" cümleleri paylaştı.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk. Maç sonrasında sarı kırmızılı takım futbolcusu Bernard Mensah, sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaparak hakem hatalarından dert yandı.
İngilizce olarak paylaşımda bulunan Ganalı futbolcu, "Is a shame every week this referees making the same mistakes .. Turkey is a great nation and people love football here but with these referees I don't understand nothing .. they have to do something about this" paylaşımı yaptı.
Mensah açıklamasında "Bu hakemler her hafta aynı. Aynı hatalar. Her hafta utanç verici.. Türkiye, büyük bir ulus ve insanlar burada futbolu seviyor. Ama bu hakemlerle hiçbir şey anlamıyorum. Bu konuda bir şeyler yapmak zorundalar" cümleleri paylaştı.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bernard Mensah hakemleri suçladı
Etiketler : Kayserispor, Hes Kablo, Güncel
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