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Bernard Mensah kart cezalısı

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

26.01.2020 08:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 08:45Bernard Mensah kart cezalısı
Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor'da dün oynanan Ankaragücü maçının 54.dakikasında sarı kart gören Bernard Mensah, dört sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü. Mensah, ligin 20.haftasında İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray maçından sonra cezasını tamamlayacak olan Bernard Mensah, ligin 21.haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçında yeniden takımdaki yerini alacak. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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