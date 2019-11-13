Haberler » Spor » Manchester Cityli Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza geldi - Spor

Manchester Cityli Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza geldi

Manchester City forması giyen Bernardo Silva, takım arkadaşı Benjamin Mendy ile alakalı yaptığı bir paylaşımın İngiltere Futbol Federasyonu tarafından "Irkçılık" olarak nitelendirilmesi nedeniyle bir resmi maçtan men edildi. Öte yandan Silva, Federasyon tarafından eğitime alınacak. Yıldız oyuncu eğitimi geçemezse, ülkedeki futbol hayatı bitebilir.

13.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:45

Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamada, Federasyonu'nun kulübe yaptığı bilgilendirmede, oyuncunun "Irkçılık" yaptığına işaret edildiği ve oyuncunun yaptığı paylaşımın "Ağırlaştırılmış ihlal" statüsünde değerlendirildiği ifade edildi.

Bernardo Silva

"BU DÖNEMDE ARKADAŞINA ŞAKA BİLE YAPAMIYORSUN"

Bernardo Silva, 22 Eylül'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, takım arkadaşı Benjamin Mendy'nin çocukluk fotoğrafını ve bir çikolata markasının maskotunu paylaşmış, bu paylaşıma "Tahmin edin kim" notunu düşmüştü. Silva, tepkilerin ardından bu paylaşımı kaldırarak, "Bu dönemde arkadaşına şaka bile yapamıyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLTERE'DEKİ FUTBOL HAYATI BİTEBİLİR

Öte yandan oyuncuya, detayları ileriki dönemde İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak olan yüz yüze yapılacak bir eğitim programına katılmak zorunda olduğu bildirildi. Eğer oyuncu, 4 ay sürecek bu programı tatmin edici bir şekilde tamamlayamazsa, oyuncunun tüm yerel kulüp etkinliklerinin askıya alınacağı kaydedildi.

Manchester Cityli Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza geldi

Fabio Alves Da Silva, İngiltere, Futbol, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
AÇIKÇASI:ŞIMARIKLAR NOLCAK İŞTE !!!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
21:05 Milli Takım'da Emre Belözoğlu sevinci
21:04 Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
20:56 Türkiye-İzlanda maçına doğru
20:55 Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik -2
20:54 Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik -1
20:52 Damien Comolli, Chelseali Pedro ile görüştü!
19:40 U19 Milli Takımı, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti
19:23 Şenol Güneş: İyi başladık, iyi bitirmek istiyoruz
19:17 Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren: Galatasaray'a kayyum atanabilir
18:47 Cenk Tosun, İzlanda maçında forma giyemeyecek!
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 21:07:35