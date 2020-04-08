Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Bernie Sanders ABD başkanlık yarışından çekildi

Bernie Sanders, ABD'de Demokrat Parti aday adaylığı kampanyasını askıya aldığını duyurdu.

08.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:25
Bernie Sanders ABD başkanlık yarışından çekildi

ABD'de Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olan Bernie Sanders seçim kampanyasını askıya aldığını duyurdu.

Bernie Sanders'ın çekilmesiyle eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sanders, kararını internette yayınladığı video ile destekçilerine açıklamadan önce kampanya çalışanlarına iletti.

İzlediği siyasetti 'demokratik sosyalist' olarak tanımlayan Sanders, sağlık sistemi ve işçi sınıfının sorunlarını seçim platformlarının kilit konuları arasına sokmayı başarmıştı.

Sanders, Demokrat Parti'nin son haftalardaki ön seçimlerinde rakibi Biden'ın gerisinde kalıyordu.

Daha önce de aday adayı olan Sanders, 2016 seçimlerinde Hillary Clinton karşısında yenilgiye uğramıştı.

'Çok zor bir karar'

Bernie Sanders son dönemde kampanyasının odağına Covid-19 salgınıyla mücadeleyi almıştı ve ABD'nin sağlık sisteminin salgınla mücadelede yetersiz kalabileceği kaygısını dile getiriyordu.

Ağırlıklı olan gençlerden destek alan Sanders, güney eyaletlerindeki Afrika kökenli Amerikalıları ikna etmekte yeterince başarılı olamadı.

İnternetten canlı yayın yapan Sanders, aday adaylığından çekilme kararının 'çok zor ve acı verici' olduğunu söyledi ve "Eğer adaylığın mümkün olacağı bir yolda olsaydım kesinlikle devam ederdim" dedi.

Sanders, kampanyasının Amerikalılar arasında 'ekonomik adaletsizlik, sosyal adalet, ırk adaleti ve çevre adaleti konularında bilinç yarattığını' ifade etti.

Joe Biden'ı da tebrik eden Sanders 'yenilikçi fikirlerin ileriye taşınması için kendisiyle çalışacağını' söyledi.

Sanders "Birlikte, ortak hareket ederek modern Amerikan tarihinin en tehlikeli başkanı Donald Trump'ı yeneceğiz" dedi.

Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçi Parti'nin Donald Trump'ı resmi olarak aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde düzenlenecek.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

BBC
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Joe Biden, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Bernie Sanders ABD başkanlık yarışından çekildi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Koronada bildiklerimizi unutturacak veri! 19 gün bekletilen cesedin testi pozitif çıktı Haberler
Koronada bildiklerimizi unutturacak veri! 19 gün bekletilen cesedin testi pozitif çıktı
Ünlü model virüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı Haberler
Ünlü model virüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi Haberler
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Dünya hapis hayatı yaşarken, virüsün kaynağında hayat normale döndü Haberler
Dünya hapis hayatı yaşarken, virüsün kaynağında hayat normale döndü

Son Dakika Dünya Haberleri

21:33: JASAT'ın yakaladığı 'Sahte vefacı hırsızlar' tutuklandı - Haberler 21:31: 5 ve 7 yaşındaki kardeşler kumbarasındaki 445 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler 21:30: Yardım malzemeleri Kosava'ya ulaştı - Haberler 21:29: Korona virüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu - Haberler 21:29: Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray'da karantinaya alındı - Haberler 21:15: İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti - Haberler 19:52: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı 19:36: ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı - Haberler 18:35: Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti - Haberler 17:15: İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü