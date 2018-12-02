Berrak Tüzünataç'ın Fotoğrafını Gören Hayranları Gözlerine İnanamadı: Sizi Tanıyamadık

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'nin sosyal medyadaki karşılıklı paylaşımları takipçilerini güldürdü. Berrak Tüzünataç, arkadaşlarına kahve ikram ederken çekilen eski bir fotoğrafına "Kirli çıkı Özge Özpirinçci'nin elinde beni bitirebilecek dev bir arşiv var" notunu düştü.

"HERKES BENİMLE İYİ GEÇİNECEK"

Özge Özpirinçci de Berrak Tüzünataç'ın bu esprili paylaşımına "Herkes benimle iyi geçinecek" cevabını verdi.

HAYRANLARI TANIYAMADI

Arkadaşlarıyla aralarında eğlenmek için imaj değişikliğine giden Berrak Tüzünataç'ın fotoğrafını hayranları tanımadı.

AŞK ACISINI ÇABUK ATLATTI

Kendisi gibi oyuncu olan Birkan Sokullu ile bu ay başında 3,5 yıllık ilişkisine son veren Tüzünataç, ayrılık sonrası bir süreliğine yurt dışına gitmişti. Oyuncunun neşeli paylaşımları ayrılık acısını atlattı yorumları yapıldı.