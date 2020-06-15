Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı

Berrak Tüzünataç, 8 aydır aşk yaşadığı iş insanı Berk Suyabatmaz'la ilişkisini noktaladı. Suyabatmaz ile Çeşme tatilinde konuşup yollarını dostça ayıran Tüzünataç, kafa dinlemek için Bodrum'a gitti.

15.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:31

Meslektaşı Birkan Sokullu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy ile boşanan iş insanı Berk Suyabatmaz ile yeni bir ilişkiye başladı. Ancak 8 aydır birlikte olan çiftin mutluluğu kısa sürdü.

AYRILIK SONRASI ARKADAŞLARININ YANINA GİTTİ

8 aydır aşk yaşayan çift, sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Suyabatmaz ile Çeşme'de tatil yapan Tüzünataç, ayrılığın ardından Bodrum'a geçti. Burada yakın arkadaşlarıyla buluşan Tüzünataç, bir süre Bodrum'da tatil yapıp kafa dinledikten sonra İstanbul'a dönecek.

İki ünlü isim, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı, ancak birbirlerini takipten çıkmadı.

Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı

Kaynak: Hürriyet

Etiketler: Mehmet Üstündağ, Hürriyet, Bodrum, Çeşme, Magazin, Haber
Yorumlar (10)
ROD: Berrak kapanın elinde kalır. Hızlı olan kazanır.
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?: Bunlar da kim?
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OSMAN ORTAÇ: Her ikisini de tanımıyorum. Sosyal yaşamları da beni hiç ilgilendirmiyor.
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