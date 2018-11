Bertolucci'nin Sineması Hepimiz İçin Bir Fener Oldu"

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:39



İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, 77 yaşında hayatını kaybeden ünlü yönetmen Bernardo Bertolucci için "Bence bir sanatçı işini yaparken cesur olmalıdır ve Bertolucci de cesur bir yönetmendi. Sadece benim için değil tüm dünya sineması, İtalyan sineması, hepimiz için büyük bir yönetmen. Bertolucci'nin sineması hepimiz için bir fener oldu." değerlendirmesinde bulundu.Özpetek, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, İtalyan yönetmenle 5-6 ay önce karşılaştıklarını, birbirlerine sarılarak selamlaştıklarını belirtti.Ferzan Özpetek, Bertolucci'nin yaptıklarıyla, söyledikleriyle ve filmlerinde kullandıklarıyla "bir dünya yönetmeni" olduğunu bildirdi.Sanatçının işini yaparken cesur olması gerektiğini, Bertolucci'nin de cesur bir yönetmen olduğunu vurgulayan Özpetek, "Sadece benim için değil tüm dünya sineması, İtalyan sineması, hepimiz için büyük bir yönetmen. Bertolucci'nin sineması hepimiz için bir fener oldu." ifadesini kullandı.Bertolucci düzeyindeki bir yönetmenin cömertliğinin kendisini her zaman şaşırttığını belirten Özpetek, şunları kaydetti:"Halen olağanüstü etkilendiğim bir şey var. Her filmimden sonra bana mesaj atar veya telefon açardı. Hatta Karşı Pencere filminin ilk olarak adı Karşı Pencereler olacaktı ama o, vurgunun filmde konu olan tek bir pencereye yapılmasını, filmin adının Karşı Pencere olması gerektiğini söyledi."Bertolucci'nin ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Özpetek, "Yapmak istediklerini, hislerini filmlerine yansıtabilmek çok önemli bir şey. Hiçbir şeyden korkmadan hissettiklerini yapmak, bu çok önemli. Bertolucci'nin bu duruşu benim içimde her zaman var olacak." ifadesini kullandı.Roma'da hayatını kaybeden Bertolucci (77), Venedik Film Festivali'nde 2007'de "Altın Aslan" ve 2011'de Cannes Film Festivali'nde onur ödülüne layık görülmüştü. Bugüne kadar 20'ye yakın filme imza atan Bertolucci, "Paris'te Son Tango", "900" ve 1988'de "En İyi Yönetmen" ve "En iyi Uyarlanmış Senaryo" olmak üzere iki dalda Oscar aldığı "Son İmparator" filmleriyle öne çıkmıştı.