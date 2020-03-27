Bertrand Traore'nin Ligue 1'da Attığı En İyi Beş Gol
Olimpik Lyon'un fransız yıldızı Bertrand Traore'nin 2017 yaz transfer sezonunda Chelsea'dan transfer edilmesinden sonra giydiği Lyon formasıyla çıktığı Ligue 1 maçlarında attığı gollerden iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
27.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:32
Olimpik Lyon 'un fransız yıldızı Bertrand Traore'nin 2017 yaz transfer sezonunda Chelsea 'dan transfer edilmesinden sonra giydiği Lyon formasıyla çıktığı Ligue 1 maçlarında attığı gollerden iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout