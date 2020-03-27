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Bertrand Traore'nin Ligue 1'da Attığı En İyi Beş Gol

Olimpik Lyon'un fransız yıldızı Bertrand Traore'nin 2017 yaz transfer sezonunda Chelsea'dan transfer edilmesinden sonra giydiği Lyon formasıyla çıktığı Ligue 1 maçlarında attığı gollerden iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

27.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:32
Olimpik Lyon 'un fransız yıldızı Bertrand Traore'nin 2017 yaz transfer sezonunda Chelsea 'dan transfer edilmesinden sonra giydiği Lyon formasıyla çıktığı Ligue 1 maçlarında attığı gollerden iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Bertrand Traore’nin Ligue 1’da Attığı En İyi Beş Gol

Kaynak: Dugout



Etiketler: Chelsea, Lyon, Spor

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