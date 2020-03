Beş Arap ülkesinden kadın temsilciler Dünya Kadınlar Günü'nde bir araya geldi

Suriyeli Tutuklanmış Kadınlar Derneği, Arap Derneği ve Arap Topluluğu iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.Fatih'teki bir otelde düzenlenen ve 5 Arap ülkesinden kadın temsilcilerin bir araya toplantıda konuşan Suriyeli Tutuklanmış Kadınlar Derneği Başkanı Muna Baraka, kadınların çevirmene ihtiyaç duymayan evrensel bir dile benzediğini söyledi.Kadınların şehirlere yansıyan medeniyetin ve güzelliğin kaynağı olduğunu vurgulayan Baraka, "Kadınların varlığının, insanlık için özel bir önemi vardır. Nitekim insanı yetiştirenler onlardır. Kadın haklarının kaybı da bilgi nesillerinin yok olmasına yol açacaktır. Her canlı varlığın bir kökeni olduğu gibi kadının da kökeni vardır. Her kadın, hayatı ve gelişimini desteklemek için önemli bir varlıktır." diye konuştu.Baraka, Suriye'de kadınların erkeklerle omuz omuza mücadele ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Suriyeli kadın, her türlü devrim ve zafer için yeterli olduğunu kanıtlamıştır. Suriyeli kadın, hem anne hem eşi kayıp bir kadın hem şehit eşi hem şehit annesi hem tutuklu bir çocuk annesi hem de gazi bir kadın olmuştur. Ayrıca o tutuklu bir kadın da olmuştur. Tutuklu kadının altını çiziyorum ki, bu konu çok önemli bir konudur. Çünkü tutuklanan kadın, daha önce sözü edilen her şeyi yaşayan kişidir, tutukluların parmaklıklar ardında yaşadığı adaletsizliğin herhangi bir örneği yoktur. Ancak maalesef azim ve gayret bizim ilk zalim hükümdara boyun eğdiğimizde bitmiştir. Suriyeli kadın, hapishaneden serbest bırakıldıktan sonra, kendisini hiçe sayan hasta toplumlardan da ayrıca bir adaletsizlik ve zulüm yaşıyor. Parmaklıklar arkasından çıktıktan sonra, içine gömülü olan tüm acıya ve karşılaştığı tüm zorlu hayat koşullarına rağmen yaşamını sürdürüyor.""Suriyeli kadınların acısı asla unutulmayacak"Baraka, çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak için Yunanistan sınırında bekleyen Suriyeli kadınların dramını hatırlatarak, şunları kaydetti:"Kendisinin ve çocuklarının geleceğini temin etmek üzere bir sığınak ve güvenli bir vatan elde etmek için şimdi soğukta Yunan sınırında yaşayan Suriyeli kadınlardan da bahsedeceğim. ve kamplarda yaşayan Suriyeli kadından da bahsedeceğim. Kayıp, açlık ve acı kampları hakkında. Hangisinden bahsedeyim ki? Suriyeli kadınların acısı asla unutulmayacak ve asırlar boyu tarihe kazılacaktır.Kadınlara selam olsun, Suriyeli kadınlara selam olsun. Onların davalarını da savunan ve endişesini taşıyanlara ve bu konuyu, çalışmalarının önceliklerine koyanlara da şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte el ele olalım, kadınlara destek olalım ve onlar için haykıralım. Kadınlar, insanları asırlar boyu yetiştiren elçilerdir. Cehalete karşı duran ve aydınlık geleceği hazırlayan varlıklardır. Kadınların ihmal edilmesi, toplumları felakete sürükleyen nedenlerden biridir. "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve İstanbul Göç İdaresi Müdürü Recep Batu'ya teşekkür eden Baraka, "Sayelerinde birçok sıkıntının üstesinden geldik ve rejimin hapishanelerinden kurtulmayı başaran bazı kardeşlerimiz için geçici koruma kimliğinin çıkartılmasında çok yardımcı oldular. Yardımlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Arap Kadınlar Topluluğu kurulacakArap Derneği Başkanı Metin Turan ise etkinliği "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında, Arap coğrafyasında yaşayan kadınların sorunlarına ışık tutmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.Basın toplantısının sonunda katılımcı dernekler ve ülkelerle beraber İstanbul'da "Arap Kadınlar Topluluğu" gibi bir oluşum kurmaya karar verdiklerini belirten Turan, "Basın toplantısına katılan 5 Arap ülkesi temsilcilerinin ortak kararı sonucu böyle bir topluluğun kurulmasına karar verildi. Yakın bir zamanda derneğin kurulduğuna dair açıklamamızı da yapacağız. Böylece gerek Türkiye'de bulunan gerek diğer 5 ülkede bulunan kadınları bir çatı altında toplayacak kurumsal bir yapı ortaya çıkmış olacak." diye konuştu.Programda ayrıca Mısır, Filistin, Lübnan, Fas gibi ülkelerden kadın temsilciler, ülkelerindeki kadın sorunlarını ele alan birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA